Broma le dañó lujoso carro a Marcela Reyes y arreglarlo costó $10 millones: “Me tocó pagarlo a mí”

Un muy mal rato pasó la DJ antioqueña Marcela Reyes por cuenta de la broma pesada que le hizo el creador digital Javier Cardona, quien pintó palabras obscenas en el carro -Porsche- de la artista. Ella, en entrevista con La Red, dio más detalles sobre este amargo episodio que le costó 10 millones de pesos.

“Encontré mi carro, inmediatamente se me vinieron dos personas a la cabeza, dos mujeres que han hecho maldades. Jamás se me pasó por la cabeza que era una broma”, manifestó.

Publicidad

Al ver su vehículo arruinado, la DJ no se contuvo y le dijo a Cardona que le respondiera por lo ocurrido.

“En el momento que yo reaccioné contra Javier, yo reaccioné mal, pero después cuando me decían eso va a salir, yo hasta me reí”, aseguró.

Sin embargo, la sonrisa se le borró en el instante que su conductor le manifestó que esa pintura no salía. El arreglo del carro constó 10 millones de pesos. “Me tocó pagarlo a mí”, señaló.

Por eso, Marcela Reyes envió un mensaje a los creadores de contenido tras lo que le sucedió.

Publicidad

“La broma que Javi me hizo a mí, ¿será que va a monetizar tanto que va a suplir el daño que me hizo, que en verdad me va a poder pagar? Entonces, es como un llamado a que en verdad tengan mucha más precaución, porque en ese afán de salir adelante, en ese afán de querer generar, mira las cosas que pasan”, subrayó.

Por su parte, Javier también habló en el programa La Red sobre la broma, que le valió todo tipo de críticas.

Publicidad

“Yo sé que la idea fue mía, que la embarrada fue mía, que yo tengo que responder. De pronto no en este momento, que sería lo ideal, porque no me queda fácil sacar en este momento 10 millones de pesos para pagar ese arreglo, pero de que toca, toca”, afirmó.