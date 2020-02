Bruno Mars llega a Disney y no de paseo, sino para ser protagonista

Será el encargado de crear e interpretar la música original de un proyecto, cuya trama y título se mantienen en secreto.

La compañía ya está en la búsqueda de un escritor y un director que acompañe las ideas del cantante, que confirmó la noticia al mejor estilo musical.

“If your heart is in your dream

No request is too extreme

When you wish upon a Star” #MarsMeetsTheMouse #ImGoingToDisneyland #YESSS!! pic.twitter.com/L4nLzinmKa

— Bruno Mars (@BrunoMars) February 6, 2020