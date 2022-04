¿BTS quiere hacer una colaboración con J Balvin? Vea lo que dijeron antes de los Grammy

"

¿El concierto más grande del mundo?

Al parecer, no solo bastó que realizaran su concierto ‘Permission to dance on stage’ durante tres fechas en el mes de marzo de 2022 en el Estadio Olímpico de Seúl. El grupo decidió que toda su ‘ARMY’, como identifican sus fanáticos, asistiera a dicha presentación, pero desde la comodidad de sus ciudades. En varios países se hizo la retransmisión de la presentación.

Noticias Caracol