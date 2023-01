Buen hombre sin plata, sin fama y sin cuerpo perfecto: Eli Loaiza lo pidió a la Virgen y se lo dio

La bella modelo caleña contó a sus seguidores en Instagram cómo hizo la petición y, además, compartió una fotografía con su actual pareja.

En una publicación compartida en su red social, Elizabeth Loaiza reveló que en la penúltima visita que realizó a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México le hizo una solicitud muy especial a la misma.

Publicidad

"Le pedí por un buen hombre, no con dinero, ni con fama, ni con cuerpo perfecto, ni con cosas efímeras, sino alguien de buen corazón, que me hiciera feliz, que me diera paz, que me levantara cuando yo sintiera que no podía más, de esos que no se encuentran a la vuelta de la esquina", sostuvo la vallecaucana.

Vea también: ¡Uy, Diosito! El movimiento de caderas con el que Elizabeth Loaiza sedujo a más de uno

Elizabeth aseguró que, al parecer, la Virgen le cumplió su deseo y agregó que la última visita que llevó a cabo a esta fue junto al hombre con el que ahora comparte su corazón y sus días.

"Fui con él. Cuando entramos a la iglesia, me abrazó y me pregunté: ¿Será que la virgencita me concedió el milagro? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, hoy disfruto del amor y le doy gracias a la virgencita y a Dios por este hombrecito que está a mi lado y que lo quiero mucho”, afirmó.

Publicidad

La imagen y el mensaje publicado por la top model de la Sucursal del Cielo causaron diversas reacciones de los internautas. Muchos la felicitaron por su relación y le expresaron los mejores deseos.