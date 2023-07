Byron del Desafío The Box sufrió mareos después de una prueba y preocupó hasta a Andrea Serna

Durante la última competencia del Desafío The Box , los integrantes del equipo Alpha tuvieron que hacer el doble del esfuerzo debido a que salieron al ruedo sin comida. Byron fue uno de los participantes que más resultó afectado, pues sufrió mareos después de la prueba.

Aun así, la victoria fue para el equipo Beta. El último enfrentamiento fue entre la Flaca y Byron contra Yan y Guajira. Los dos competidores de Alpha tardaron un poco más de tiempo, por los episodios de mareo que sufrieron.

Tras el triunfo de Beta, Andrea Serna se reunió con todos los participantes para anunciar los premios para los ganadores y los castigos para el grupo perdedor. En medio de las palabras de la presentadora, Byron se acurrucó para tomar aire y expresó: "Parce, me mareé, espere".

"¿Qué te pasa, Byron? ¿Necesitas ayuda?", preguntó Andrea Serna. El joven se levantó rápidamente y respondió: "No, se me fueron las luces un momentito, pero ya". Al parecer, el cansancio y el hambre fueron los causantes del hecho.

¿Relaciones a cambio de dinero?

Por otro lado, se conoció que un participante del Desafío The Box reveló que en medio de su paso por el programa de Caracol Televisión le han llegado propuestas en las que le piden relaciones íntimas a cambio de dinero. Se trata de Iván Gutiérrez, quien, en diálogo con La Red de Caracol Televisión, contó detalles de su vida privada.

El integrante de Gamma habló sobre su niñez, la cual vivió en la zona rural del municipio de Campo Alegre, Huila.

“Hacía trabajos varios allá, mi familia cultivaba café. Recogía, recolectaba, veía y hacía todo el proceso de lo que es el secado y la venta del café”, mencionó.

Iván también comentó que durante su infancia tuvo que afrontar comportamientos agresivos de su padre, hecho por el que empezó a tener comportamientos que el definió como “rebeldes”.

Pese a los conflictos que tenía con su progenitor, el participante del Desafío The Box afirmó que hoy en día lleva una buena relación con este y día a día trata de “suplir la distancia entre los dos”.

Fue en ese momento que Iván se refirió a las propuestas que le han llegado en medio de su paso por el Desafío The Box.

“Las propuestas siempre están, actualmente siempre he recibido propuestas pesadas, pero va mucho de la persona. Los propósitos que tienes, sí me han ofrecido plata por sexo, yo creo que en este medio a todos nos ha pasado y está en cada quien y por la formación de aceptar y recibir esto. No los he aceptado, afortunadamente”, dijo.

No se pierda el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. También puede revivir los capítulos a través de Caracol Play.