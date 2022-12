"Cali es de esas ciudades epicentros musicales de Colombia": Bomba Estéreo

Foto: Cortesía para Noticiascaracol.com

La fusión de ritmos tradicionales con aires del Caribe y sonidos más contemporáneos como la electrónica, ha sido la clave de Bomba Estéreo para conquistar escenarios y públicos nacionales e internacionales. Su último disco, 'Amanecer', lanzado hace pocos meses, se encuentra nominado a Grabación del Año y Mejor Álbum Alternativo de los premios Grammy Latino.

Simón Mejía, fundador de la reconocida agrupación colombiana, expresa que esta nominación es todo un reconocimiento al trabajo y esfuerzo realizado por él, sus compañeros y todo el equipo que hay detrás de ellos.

Ahora, Bomba Estéreo se toma a la capital del Valle como invitado especial del Festival Sultana , una nueva propuesta que busca convertir a Cali en un escenario de grandes eventos de música alternativa.

En este espacio, la banda pondrá a bailar a más de uno al son de sus más recientes canciones como 'Fiesta' y 'Somos Dos', en un nuevo show el cual aseguran será todo un espectáculo visual. La cita es este sábado 26 de septiembre en la Hacienda La Dolores, vía a Palmira.

En alguna ocasión mencionaron que crearon la banda para que tuviera una personalidad… ¿Cuál es la de Bomba Estéreo?

Simón Mejía: Es una personalidad que siendo muy colombiana también es universal. Tenemos la idea de que las cosas cuando son muy locales es cuando más universales son. Sobre todo hoy en día cuando toda la cultura tiende a ser muy homogénea, las expresiones locales siempre son mucho más poderosas. En nuestro caso hay una particularidad y es que cada uno de los integrantes del grupo es de una parte distinta de Colombia, está Liliana de Santa Marta, que trae todo ese folclore y música tradicional del Caribe; estoy yo de Bogotá, con todo mi background de música más fría, y Julián de Pereira, que es un punto intermedio entre los dos. De una u otra manera es un grupo muy colombiano en sus orígenes y a la hora de mezclar esas tres cosas se genera un sonido que es una propuesta nueva, la cual hemos trabajado a través de los discos en los últimos 10 años.



¿La esencia permanece o cómo se han ido transformando del primer al cuarto álbum?

S: Yo creo que la esencia permanece, lo que pasa es que la música ha ido evolucionando. Algo que tenemos muy claro es que cada vez que hacemos un disco queremos que sea diferente al anterior, no repetir las formulas, no repetir los mismos ritmos, ni los mismos sonidos. Por ejemplo, cuando pasamos del álbum donde estaba 'Fuego' al siguiente, la gente estaba esperando un segundo 'Fuego' e hicimos 'El Alma y el Cuerpo', que era totalmente distinto. Del disco pasado a este se mantiene la esencia que tiene mucho que ver con el Caribe, canta una mujer que tiene unas liricas y unas temáticas muy colombianas, pero los sonidos, las influencias y los géneros siempre tratamos de llevarlos un paso más adelante.



¿Es eso lo que marca la diferencia en ustedes?

S: Puede ser, pero realmente a través de estos años, independiente de que tengamos unas influencias muy claras y la gente nos identifique como una banda que mezcla cumbia o hip hop con música electrónica, pese a tener estos géneros establecidos, hemos logrado un sonido muy Bomba Estéreo y no hay igual. Eso es lo que nos hace diferentes.



¿Cómo ha sido el proceso de hacer música y fusionar sonidos tradicionales con toques modernos?

S: Fue una inquietud que tuve yo acerca de la música. Venía de formación de rock, tenía mis bandas, y luego comencé a entrarle más a la música electrónica y a proyectos en esto. Comencé a cuestionarme sobre qué sentido tenía hacer música electrónica, como europea o estadounidense, acá en Colombia, cuando teníamos todavía esa tradición de música bailable nuestra. Pensé en qué pasaba si agarraba estos dos mundos, si finalmente ambas músicas eran bailables, y los unía tratando de buscar una identidad que fuera como nuestra música electrónica, hecha acá y que se sintiera colombiana. De esa manera comencé musicalmente a buscar ese sonido, después se fue convirtiendo en banda y luego entró Liliana, entonces ya no eran tracks de electrónica sino canciones y fue evolucionando hasta hoy.



¿Qué impresión tienen del hecho de que su música haya tenido primero acogida en el exterior y luego en Colombia?

S: Es un fenómeno a veces triste para nosotros como colombianos y es que la aceptación de las cosas acá siempre debe tener un filtro primero. Obviamente la música tropical acá en Colombia ha sido muy fuerte, pero hay una idea de que lo que viene de afuera es mejor, sobre todo en términos artísticos, y lo que pasa es que es diferente, Estados Unidos y Europa tienen un desarrollo técnico y cultural de muchos más años. Ya estamos rompiendo ese estigma, hoy en día hay más aceptación sobre la música que se hace acá, con la música alternativa sobre todo. Se está por fin aceptando que las bandas de acá de Colombia pueden tener el mismo nivel de las extranjeras. De hecho está sucediendo, uno ve cada vez más que grupos de distintos géneros de acá salen al mundo, están en festivales o que hacen giras internacionales. Toda nuestra fanaticada más fuerte ha estado en Colombia, lo que sucede es que acá los circuitos para ser giras no son tan amplios como en el exterior. Afortunadamente, Colombia está comenzando esta cultura de festivales que van a permitir desarrollarse profesionalmente con la música.



Entonces, ¿considera que el país está en un buen momento para que las personas que quieran hacer música y crear bandas se arriesguen?

S: Sí, total. Creo que estamos pasando por una coyuntura muy interesante, difícil, pero que a nivel de cultura cada vez la veo más rica, porque hay más banda y más festivales. Los circuitos no tradicionales, como el internet o las radios no tan comerciales, hasta los mismos medios de comunicación, están mirando más hacia la música que se hace acá y el impacto que esta ha tenido en el exterior también.



¿Vale la pena arriesgarse con ese tipo de fusiones como las que ustedes ofrecen?

S: Sí, aunque no tiene que ser la mismas fórmula. Pienso que no necesariamente la música que salga de Colombia debe ser tropical, pero sí tener algo que se sienta colombiano. Por ejemplo, uno escucha a Superlitio que es una banda de rock que tiene muy pocos elementos tropicales, pero se siente que es de Cali, tiene una identidad. Entre más géneros hay mejor, lo que pasa es que cuando hace una banda uno debe pensar, sobre todo con el internet, que el mercado no es solo local sino que se está enfrentando a lo que sucede en el mundo. Uno debe de ser muy consciente de que el producto de tenga algo diferenciador que el resto de cosas que pasan.



Hablando de Cali ¿qué es lo que más les atrae a ustedes de la ciudad?

S: Yo siento que Cali es de esas ciudades epicentros musicales de Colombia, como Barranquilla o Bogotá, por la influencia de la cultura afro que hay acá, es impresionante y es lo que ha hecho que Cali sea epicentro de la salsa y música tropical y hoy en día de todo eso que está sucediendo. El público en los shows que hemos tenido acá siempre ha sido increíble, muy receptivo, baila y eso es muy importante porque la cultura siempre está muy relacionada al baile.



La capital del Valle es conocida más como una ciudad salsera, ¿por qué cree que su música ha tenido tan buena receptividad acá?

S: Yo pienso que acá y en general, porque a pesar de que Bomba Estéreo es una banda de música alternativa, tiene ese elemento de que es bailable, obviamente también para escuchar, pero eso es lo que ha hecho que en diferentes partes de Colombia y del mundo, donde ni siquiera hablan español, la gente se conecte con la música a través del baile que es un lenguaje muy poderoso.



¿Cree que Cali podría llegar a convertirse en escenario de eventos de la talla del Estéreo Picnic?

S: Sí, porque todas las ciudades tienen que lograr las bases para ese desarrollo. Por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad más grande que Cali por lo que es capital, apenas hoy en día siente que esa cultura está, pero eso tardó diez años o más para establecerse. Esto es un proceso y lo importante es siempre el comienzo, dar el primer paso y a mostrarle a la gente lo que es la cultura de los festivales de música alternativa, que no simplemente es ir a una rumba a emborracharse, si no ir a pasar una experiencia alrededor de música en vivo, espectáculos de calidad, de buena organización y stands de comida. Irse a pasar un día con música a la que no necesariamente la gente está acostumbrada.



Un mensaje Simón para todos aquellos músicos caleños que están emergiendo.

S: Yo diría que perseverar es más importante, trabajar mucho. Sobre todo hoy en día que las las herramientas para comenzar una banda, grabar y promocionarse, están a la mano, desde la producción que uno la puede hacer en casa, hasta la promoción que se puede hacer con el internet. Siempre el comienzo es duro pero es de creer en lo que uno hace y hacer las cosas por uno, no esperar a que llegue un manager, una disquera o un promotor a ofrecértelas, sino tú dar esos primeros pasos, luego eso se va a reflejar de alguna manera si lo has hecho con calidad y buen corazón.