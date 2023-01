“Cali ha sido bendita para la preservación de la salsa”: Leonardo Padura

El maestro cubano habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre su libro ‘Los rostros de la salsa’ y su trayectoria detrás de esta obra literaria.

En el marco del ‘Hay Festival’, el periodista y novelista contó qué lo motivó a hablar de los grandes personajes de este género musical.

“Cuando comencé a hacer estas entrevistas no pensé organizarla en forma de libro. Me fui encontrando con estos personajes en eventos a los que iba como periodista y los publicaba en alguna revista cubana o Latinoamérica. De pronto me di cuenta de que esto iba teniendo un cuerpo”, señaló.

Narró cómo fue que logró entrevistar al gran maestro Mario Bauzá: “Tuve la oportunidad de ir por primera vez a los Estados Unidos en el año 1992, desplazarme hasta Nueva York y entrevistar al gran patriarca de todo este movimiento de fusión de la música cubana, norteamericana y jazz latino. Cuando ya tenía casi completo el libro, fui a República Dominicana y pude entrevistar a Juan Luis Guerra”.

Además, explicó las que, desde su perspectiva, son las grandes corrientes de esta cultura: “Yo creo que la salsa puede tener dos lecturas. Una de los puristas, que hablan de ese ritmo muy caribeño en el que la esencia cubana es fundamental, pero yo creo que la salsa es un fenómeno musical mucho más abierto porque, más que musical, es cultural de todo el Caribe”.

“La obra de Rubén Blades no puede verse desligada de la obra de Willie Colón”, indicó frente a la cultura mestiza y de colaboraciones que se da entre sus representantes.

También expresó que la salsa “tuvo un tremendo espíritu democrático, muy abierto y participativo. Ahí está una de las grandes claves de su éxito”.

Además, afirmó que “el Caribe es mucho más grande que su geografía porque tiene una ciudad en el norte que se llama Nueva York y una ciudad en el sur que se llama Cal. Y creo que Cali ha sido bendita para la preservación y cultivo de la de la salsa”.

Finalmente, agradeció a Colombia, pues dijo que “en muchos sentidos, ha sido muy generosa con las culturas de los otros países de la región”.

