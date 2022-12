“Cali, la primera que me abrió puertas”: Dr Velásquez, #ElManDeGorraQueCantaPop

Prácticamente, toda su vida ha sido productor de artistas del género urbano. Ha producido música para reconocidos cantantes como Maluma y J Balvin, a través de su disquera JM World Music, que tiene en Medellín, su tierra natal, junto con otros socios desde el 2009.

Dr. Velásquez también es compositor y lo ha hecho para otros cantantes en otros ritmos y el pop, que siempre le ha gustado. Precisamente, su pasión por ese género y sus habilidades para cantar lo impulsaron a lanzarse en el 2015 como cantautor de pop, pese a que le debe mucho al género urbano.

“Mi mamá me ponía a cantar desde los seis años con los vecinos. Desde esa época tengo ese martillazo en la cabeza. Desde los once años empecé a tocar guitarra y a los catorce inicié con la composición”, cuenta Daniel Velásquez, nombre de pila de este nuevo artista pop colombiano.

Dice que su carrera como productor profesional comenzó desde los 17 años cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, donde unas personas que se fijaron en su talento lo inscribieron en el Festival de Las Américas en Atlanta, concurso que, al final, ganó.

“El premio era la grabación de un demo de cuatro canciones en un estudio que se llamaba Dream House Records. Me hice muy amigo de los productores y ellos fueron los que me enseñaron a producir. Incluso, cuando me devolví a Colombia, compré la franquicia del estudio de grabación que tengo en Medellín. Y como ellos ya no están funcionando, pude cambiar el logo”, explica.

Aunque desde pequeño ha sido amante del pop, Dr. Velásquez afirma que le cogió amor al reguetón porque es lo que le ha dado para vivir y, además, siempre ha estado rodeado de gente urbana.

“Los urbanos que me conocen me conocieron con la guitarra en la mano. Los manes saben que yo soy el popero y, cuando ellos quieren tertulias, llaman a Dr. Velásquez y dicen: ‘Dígale a Dr. Velásquez que venga que vamos a abrir una botella de guaro y a cantar”, asegura, entre risas, el artista.

Debido a esa relación tan cercana con el género urbano, cuyo estilo le encanta, Dr. Velásquez se lanzó a cantar la música que más lo apasiona, pero con una gorra en la cabeza. Por eso, se hace llamar #ElManDeGorraQueCantaPop, etiqueta que, a su vez, promueve en las redes sociales.

Hablamos con este nuevo cantante colombiano que el 18 de mayo cumple 32 años y que estuvo en Cali, la primera ciudad que le abrió las puertas, promocionando su segundo sencillo: ‘Tú volverás’.

¿Por qué del género urbano como productor a cantautor de pop?

Lo que pasa es que la gente lo reconoce a uno donde ha tenido más trayectoria, pero yo siempre he sido popero-roquero, me ha gustado ese tipo de género, pero no había tenido la oportunidad de cantar pop y apenas estoy tratando de cumplir ese sueñito.

¿Cuáles son las influencias que lo impulsan al pop?

Siempre me ha gustado Sin banderas, Reik, Camila, Luis Fonsi, Franco de Vita, Ricardo Montaner. De acá de Colombia, me encanta Andrés Cepeda y, aunque no es un referente, también me gusta Santiago Cruz. Me fascina la música de Manuel Medrano, pese a que es un artista nuevo. Robi Draco Rosa y Aleks Sintek también me gustan muchísimo. Huey Dunbar, exvocalista de DLG, me parece espectacular y es un artista íntegro. Por ahí me he movido.

¿Cómo fue ese salto de la producción al canto?

Voy a seguir siendo productor pero decido cantar es porque siento que Dios me dio la oportunidad después de tanto tiempo en la industria musical. Dejé de invertirles a otros artistas como normalmente lo hago para hacerlo en lo mío.

El año pasado, en la disquera tomamos la decisión después que salió uno de los artistas al cual le habíamos invertido durante casi dos años. Me dijeron: “Vos sos el que hace la música, la composición, estás también detrás de ellos haciendo promoción, porque no invertimos en tu producto a ver cómo nos va”. Y aquí estamos montados en el bus y vamos bien.

Venimos con ese proceso desde principios de 2015 cuando yo pesaba 148 kilos. Como un buñuelo no podía salir a cantar y era necesario una persona que transmitiera con su voz y su imagen, entonces me hice el ‘sleeve’ gástrico para Semana Santa. Luego, grabamos primer video y sencillo 'Dime' que se lanzó en agosto.

Después, empezamos a trabajar en el segundo sencillo, llamado 'Tú volverás', que lanzamos en febrero también con video, porque tenemos que competir con muchos artistas nuevos y buenos que hay en Colombia. Esa canción fue una versión tropical que no sonaba mucho en las emisoras donde queríamos estar y, entonces, decidimos hacer la balada, que ha gustado muchísimo más que la original.

¿A qué le canta Dr. Velásquez?

(Risas) Soy muy despechado para escribir y a veces no entiendo por qué. Obviamente también tengo mis canciones felices y bonitas, pero soy exageradamente romántico. Me gusta cantarle a la mujer cosas bonitas. Si estoy despechado, me gusta pedirle perdón en las canciones. Me gusta usar palabras impecables para que la gente las cante.

¿Eso es más por experiencia propia o por el entorno que lo rodea?

No sé, yo soy muy ‘chacotero’. De pronto es esa parte que no expreso normalmente en mi vida cotidiana, entonces la transmito por intermedio de las canciones. Soy una persona muy alegre, estoy con buena energía siempre, estoy como en otro rollo y en las canciones plasmo la parte romántica y bonita que está dentro de mí.

¿Cómo nació Tu volverás?

Nace, obviamente, bajo la necesidad de un nuevo sencillo para mi carrera y en esos días estaba haciendo unas canciones para un artista de tropipop que tengo de cliente. Hice tres y una de esas era Tú volverás. Entonces, la dejé mejor para el proyecto.

Me enfoqué en esa persona que uno ama y no entiende por qué se tiene que ir. No porque hayan peleado o tenido alguna discusión, sino que eran dos personas que se querían muchísimo y una tuvo que irse. Y definitivamente uno amando a una persona, pues quiere que regrese. En eso pensé cuando escribí Tú volverás.

¿En qué momento piensa lanzar su primer álbum discográfico?

Tengo varias canciones de pop e, incluso, las tenía montadas en la página de internet del estudio y en las redes. Yo hacía una canción para mí, cogía la guitarra, la grababa sin arreglos y a la gente le gustaba, porque se veía muy natural. Cada vez que grabo una canción mía, trato de hacerlo de la forma más sencilla posible. Sin afinador, sin nada y dejo el alma plasmada ahí.

Pero para que el proyecto fuera más masivo, entonces bajamos toda esa música y empezamos a montar los sencillos nuevos producidos con más contundencia. Son dos sencillos los que he promocionado pero hay más canciones.

Tengo colaboraciones con Jacob Duque y Gitano, que son artistas que trabajan con nosotros en la disquera. Aunque no les he hecho promoción radial, cuento con siete canciones más en mi canal Dr. Velásquez en Youtube y Facebook para que la gente las escuche después de hacerlo con Tú volverás.

Pensaba sacar el disco cuando tuviéramos cuatro sencillos en la calle, pero, como nos ha ido bien, yo creo que para agosto o septiembre tendríamos ya listo el primer álbum.

¿Qué representa Cali para Dr. Velásquez?

Fue la primera ciudad a nivel nacional que me abrió las puertas después de enviar el producto. Incluso, hubo más emisoras aquí en Cali que aceptaron mi primer sencillo que fue ‘Dime’, pues en Medellín, donde hay más emisoras ‘poperas’, solo fue una. Para mí, Cali fue la ciudad que primero acogió a Dr. Velásquez.

En realidad, estamos sonando en Medellín, Cali, Cartagena. Ya hicimos promoción en Bogotá y ahora estamos pensando en ir a Villavicencio, Ibagué, Neiva y Eje Cafetero. A nivel internacional, estamos sonando en Paraguay, donde ‘Dime’ estuvo 17 semanas número uno y ‘Tú volverás’ lleva como cuatro y Perú.

Pero yo quiero ir lento realmente, porque, pese a que tengo mucha experiencia como productor, soy un artista nuevo.