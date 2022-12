Cali se prepara para vivir y disfrutar de lo mejor del jazz fusión y experimental

Del 22 al 27 de septiembre la Sucursal del Cielo le abre sus puertas a Ajazzgo 2015, espacio en que los amantes de este género podrán deleitarse con una variada agenda artística y pedagógica, que tendrá como escenario emblemáticos lugares de la ciudad.

La edición número 15 del encuentro de Creadores de Jazz Fusión y Experimental se tomará a la capital del Valle al ritmo de músicos nacionales e internacionales.

La programación artística contará con ocho conciertos gratuitos y la presentación de artistas internacionales como Danilo Pérez, Poncho Sánchez, José Feliciano.

Asimismo, los caleños podrán acceder de manera gratuita a clases maestras y conversatorios, en el que músicos invitados enseñarán y hablarán de sus experiencias.

Además, Ajazzgo celebrará sus 15 años con el concierto del maestro Eddie Palmieri, el viernes 2 de octubre en el Diamante de Sóftbol, a partir de las 8:00 p. m.



¡Prográmese!

Martes 22 de septiembre

Artista: Siguarajazz Cuarteto (Colombia)

Lugar: Teatrino Universidad Javeriana

Hora: 7:00 p.m. - Entrada gratuita.

Miércoles 23 de septiembre

Artista: Haga que pase (Colombia)

Lugar: Comfandi Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza

Hora: 6:00 p.m. - Entrada gratuita.

Artista: Danilo Pérez Trio (Panamá) - Featuring Adam Cruz and Ben Street (Estados Unidos)

Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Hora: 7:00 p.m.

Jueves 24 de septiembre

Artista: Banda infantil San Basilio (Colombia)

Lugar: Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza

Hora: 6:00 p.m. – Entrada gratuita.

Artista: Melissa Pinto Quinteto (Colombia)

Lugar: Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza

Hora: 7:00 p.m. – Entrada gratuita.

Artista: Taxi Brown (Colombia)

Lugar: Teatro Salamandra del Barco Ebrio.

Hora: 9:00 p.m.

Viernes 25 de septiembre

Artista: Jazz Gamblers (Colombia)

Lugar: Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza

Hora: 6:00 p.m. – Entrada gratuita.

Artista: Poncho Sánchez and His Latin Jazz Band (Estados Unidos)

Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Hora: 8:00 p.m.

Sábado 26 de septiembre

Artista: Lavo Ensemble (Israel)

Lugar: Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza

Hora: 6:00 p.m. – Entrada gratuita.

Artista: José Feliciano (Sextet) (Puerto Rico – Estados Unidos)

Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 27 de septiembre

Artista: Ruda Jazz Ensamble (Colombia)

Lugar: Teatro al Aire Libre Los Cristales

Hora: 6:00 p.m. – Entrada Gratuita

Artista: Michael Fleiner & Septeto Internacional (Suiza)

Lugar: Teatro al Aire Libre Los Cristales

Hora: 7:00 p.m. – Entrada Gratuita