Cali vibrará con los sonidos auténticos del artista colombiano Juan Pablo Vega

La nueva propuesta de eventos de música alternativa, Sonorama D.C. (Distrito Cultura) trae para los caleños al músico bogotano Juan Pablo Vega, artista revelación nominado al Grammy Latino 2014 en la categoría de ‘Mejor Artista’ y a la banda uruguaya El Cuarteto de Nos.

Juan Pablo Vega quien inició a tocar batería y guitarra desde pequeño y desarrolló un cariño especial por una gran variedad de géneros musicales, se presentará el próximo 23 de mayo a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Comfandi de Cali.

La música de este colombiano es considerada como “auténtica”, ya que tiene influencia del rock, pop, soul, reggae y bolero. Con su primer álbum ‘Nada Personal’ lanzado a finales del 2013, ganó un Premio Shock a ‘Mejor Nuevo Artista Pop Alternativo’ con su sencillo ‘Despedida’.

Su segundo sencillo ‘Nada Personal’, a dueto con Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, ya tienen más de dos millones de visitas en su canal de videos.

Vega es considerado como como una de las revelaciones musicales en la escena colombiana de música independiente.

“Nada Personal es un resumen de lo que soy, un simple ser humano que se volvió músico, y también un tributo a los sonidos que he escuchado en mis 28 años de vida, influenciado por la música de Stevie Wonder, James Taylor y The Beatles”, indicó el cantante bogotano.

Además Sonorama traerá el próximo 30 de mayo a las 9:00 p.m. en la Hacienda La Dolores a El Cuarteto de Nos, banda uruguaya que visita por primera vez a Cali, como parte de su gira 2015 por Colombia.

Esta agrupación acumula varios discos de platino después de 13 trabajos discográficos, es una de las bandas de rock uruguayo que más discos en la historia ha vendido con canciones como ‘El aprendiz’, ‘No llora’ y ‘Como pasa el tiempo’.

Los uruguayos presentarán su último disco ‘Habla tu espejo’, lanzado en el 2014, un álbum que transita distintas emociones y quiebra con la trilogía de los últimos discos.

Ese mismo día estará el cantautor caleño Xavier Martínez, quien interpreta melodías de pop, rock experimental y un poco de folk.

Sonorama D.C se plantea como una ciudad itinerante donde sus habitantes son fanáticos de la música y demás artes escénicas. rock, indie, electrónica, música urbana, world music y alternativa son los géneros que suenan en sus calles.