Calvin Harris y The 1975, los más premiados de los Brit Awards

Hugh Jackman inauguró la ceremonia de los premios británicos a lo mejor de la música. Pink se lució con tremendo show.

El grupo pop rock The 1975 fue el gran vencedor de los Brit Awards, los premios de la música británica, alzándose con las codiciadas recompensas al Mejor Álbum y Mejor Grupo del año en una gala celebrada el miércoles por la noche en Londres.

Los cuatro componentes del grupo de Mánchester ganaron el gran premio de la velada, Mejor Álbum, gracias a su primer trabajo, ‘A Brief Inquiry into Online Relationships’, imponiéndose a competidores de peso como de Florence And The Machine y el cantautor indie George Ezra.

La banda pop rock también se llevó la estatuilla al Mejor Grupo Británico y sus componentes hablaron contra la misoginia en su discurso de agradecimientos antes de interpretar el tema ‘Sincerity is scary’.

La 39ª ceremonia de los Brit Awards, organizada en el O2 Arena de Londres, se abrió con la actuación del actor australiano Hugh Jackman y vio desfilar sobre el escenario a estrellas británicas e internacionales, incluida la aparición final de la cantante estadounidense Pink, reconocida con un premio especial por su Contribución a la Música.

George Ezra, que subió al escenario para cantar su gran éxito del pasado verano ‘Shotgun’, fue el primer galardonado en la ceremonia. Fue reconocido como Mejor Artista Masculino en Solitario, imponiéndose al artista pop Craig David, el veterano de la música tecno Aphex Twin y el cantante de soul Sam Smith.

Por su parte, la joven Jorja Smith se llevó el premio a Mejor Artista Femenina en solitario.

Dua Lipa, la gran ganadora de los Brit Awards del año pasado, realizó una impresionante actuación en colaboración con el productor Calvin Harris. Juntos ganaron la estatuilla al Mejor Single por ‘One Kiss’.

Otra estrella ascendente, Anne-Marie, que saltó a la fama cantando el tema ‘Rockabye’ de Clean Bandit, se fue de vacío pese a estar nominada a cuatro premios, incluido Mejor Vídeo por "2002".

La industria musical británica representó un mercado de 4.500 millones de libras (5.800 millones de dólares, 5.100 millones de euros) en el Reino Unido en 2015, según un informe del organismo público UK Music. Los artistas británicos representan una octava parte de las ventas de álbumes en todo el mundo, según cifras de BPI, organismo que representa a la industria musical británica.