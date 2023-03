Cambian letra de ‘Mátalas’ de Alejandro Fernández por polémica tras 20 años de su lanzamiento

Los amantes de la ranchera hablan de los cambios que Alejandro Fernández hizo en su canción ‘Mátalas’ tras 20 años de su lanzamiento, por fuertes polémicas que desató la letra.

"Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres", es un fragmento del tema musical.

Por este verso de la famosa canción fue que Alejandro Fernández y el escritor de la canción, Manuel Eduardo Toscano, decidieron hacer cambios a la letra, pues, tras la actuación del Potrillo en el Festival Viña del Mar, la exministra de Desarrollo Social chilena Karla Rubilar y la Red Chilena contra la Violencia condenaron que ‘Mátalas' hacía apología a los feminicidios.

A través de su cuenta de Instagram, Toscano anunció que nunca buscó con su letra incitar a la violencia y que próximamente grabará una nueva versión.

Según el diario español El País, el nuevo verso será así: “Si quieres disfrutar de sus placeres, procura complacerle en los quereres, procura darle todo lo que quiere y vuélvete asesino de mujeres”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tras la publicación, hombres y mujeres defendieron la metáfora entre la muerte y el amor que existe en la canción lanzada en 2003.

Cabe resaltar que, a comienzos del mes de febrero del presente año, se hizo viral un video en el que se ve a Alejandro Fernández subirse al escenario en aparente estado de embriaguez. Tras el bochornoso episodio, el cantante mexicano dio la cara y reconoció que se había equivocado.

El Potrillo habló con el programa ‘Ventaneando’, donde quiso explicar por qué sus fanáticos lo vieron en ese estado.

“Me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también, se juntó todo para ver una mala foto”, dijo Alejandro Fernández sobre el día del incidente, el sábado 4 de febrero.

El hijo de Vicente Fernández relató que lloró “como bebé".

"Porque además estaba pensando en mi padre en ese momento porque a Alex le había ido muy bien ese día y le estaba agradeciendo que nos estuviera acompañando. Entonces se me vino todo”, anotó.