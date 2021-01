¿Cambio extremo? The Weeknd presenta su nuevo video y causa revuelo

El cantante The Weeknd presentó el video de su canción 'Save Your Tears', del álbum After Hours, y su evidente cambio físico causó revuelo.

Sobre este nuevo videoclip hay distintas reacciones, pues los otros personajes cubren su cara con máscaras mientras él presume su nuevo look.

Además del uso excesivo de bótox, sus labios se ven más voluptuosos, su nariz muy perfilada y los pómulos bastante notorios.

Cabe recordar que el canadiense ha mantenido una curiosa línea estética. En otros videos de su último álbum sale con heridas y moretones.