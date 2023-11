Camila Avella, esposa y madre que representó a Colombia en Miss Universo, habla en Día a Día

El pasado 18 de noviembre Camila Avella fue la modelo colombiana encargada de representar al país en el Miss Universo 2023, pero algo que destacaba de la reina de belleza es que fue la primera mujer casada y con una hija en ser elegida como Miss Colombia.

Tras su paso por el certamen de belleza, en el que quedó entre las cinco semifinalistas, la reina estuvo como invitada en Día a Día, de Caracol Televisión, y habló sobre el aprendizaje que le dejó estar en el concurso.

En primera medida, Camila Avella resaltó que "en Colombia no estaban preparados para una Miss casada y con hijos" y señaló que, afortunadamente, se cambiaron las reglas del concurso de belleza para permitirle su participación.

"Se dieron cuenta de que las mujeres podemos con todo y estamos para romper estereotipos", aseguró la casanareña en el programa matutino. También resaltó que dentro del Miss Universo 2023 se permitiera la entrada de "mujeres reales", cuando anteriormente "se exigían mujeres con medidas 90 - 60 -90, lo que limitó a muchas mujeres de estar en el concurso por muchos años".

La Miss Colombia 2023 señaló que su participación en el concurso también fue una manera de enviarle un mensaje a su pequeña hija. "Siempre quise demostrarle a mi hija que ella no es un impedimento, porque cuando ella nació yo sí pensé que no iba a poder, que ya solo me iba a dedicar a cuidar de ella".

Camila Avella aseguró que ahora tras el concurso está abierta a diferentes posibilidades, entre ellas regresar a la presentación. Recordó su paso por el programa de Caracol Desafío Súper Humanos en el año 2018. "Estaba muy pequeña en muchos aspectos, la experiencia que da la vida fue fundamental para Miss Universo".

El paso de Camila Avella por Miss Universo 2023

En primera medida, tras su presentación junto a las otras 83 aspirantes, luciendo un vestido de color naranja, Camila Avella consiguió un lugar entre las 20 primeras finalistas.

Luego de esto, la modelo colombiana impactó a los jurados y miles de asistentes con su desfile en traje de baño de color morado. Gracias a esto Camila Avella fue seleccionada entre las 10 finalistas.

Luego vino el desfile en traje de gala, en el que Camila Avella destacó con su vestido plateado con detalles brillantes diseñado por el colombiano John Lecksell, el mismo que vistió a la pasada Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal.

Con este desfile, Miss Colombia pasó a las cinco finalistas con las representantes de Australia, Puerto Rico, Nicaragua y Tailandia. Finalmente, la ganadora fue Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios.