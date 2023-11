Camilo Cifuentes recibió dos puñaladas por defender a su pareja: “Era capaz de dar la vida por ella”

El humorista Camilo Cifuentes reveló en Voz Populi que recibió dos puñaladas por defender a su compañera sentimental en medio de un robo.

En medio del programa de humor de Blu Radio, el también imitador reveló la amarga experiencia que vivió con su ahora esposa.

Camilo Cifuentes contó que delincuentes lo interceptaron junto a su pareja para robarlos. Pese a que los maleantes los despojaron de sus objetos personales, estos no se detuvieron y los llevaron a un potrero, donde intentaron abusar de la mujer.

Tras presenciar las intenciones de los malhechores, el humorista se enfrentó a los sujetos a puño limpio. En medio del forcejeo, fue herido con arma cortopunzante.

"Un día que nos atracaron a Lupe la iban a violar. A mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero, a Lupe la iban a violar y cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, yo me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos apuñaladas y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella", relató en Voz Populi.

