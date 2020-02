Camilo Echeverry rompe en llanto al recibir a Evaluna en el altar, de manos de Ricardo Montaner

El emotivo momento se hizo viral, por encima de otras fotos y videos de la boda realizada este sábado en Miami.

El cantante Camilo Echeverry rompió en llanto al ver Evaluna vestida de novia, caminando hacia él para unirse sus vidas.

En la misma grabación, se observa a Ricardo Montaner dándole un beso a su hija antes de entregarla en el altar.

El matrimonio fue tendencia en las redes sociales de Colombia.

si mi futuro/a esposo o esposa no se emociona igual al verme como camilo con evaluna, no me caso ni mierda pic.twitter.com/OslH5WxZtz

— ᴀɴɢɪᴇ² (@camilaparces) February 9, 2020