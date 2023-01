Camilo Puinn, el paisa que dejó de producir para Nicky Jam y se lanzó como solista

El artista de 32 años trabajó de la mano de otros exponentes del género, como J Balvin.

Andrés Camilo Tapias Puin, como es su verdadero nombre, es un apasionado por la música, industria a la que se dedica desde 2001. Se considera uno de los pioneros del reguetón en Medellín, pues inició en esa época cuando sonaban ‘Tres pesos’, ‘Golpe a Golpe’, Yelsid y su dúo ‘Duque y Mr. Puinn’.

Camilo es del barrio Medellín sin Tugurios, el sector del oriente de la capital antioqueña al que también se le conoce como Pablo Escobar. Su sueño con la música nació en las calles de esta zona gracias a un DJ de una reconocida cadena radial, quien terminó siendo su maestro después de mucho insistirle para que le hiciera una pista.

“Yo lo mantenía seco (le insistía), todos los días le tocaba la puerta, le decía ¿Cómo estás?, ¿cuánto me cobrás por una pista? Enseñame, te pago a 20 mil pesos la clase", recuerda Camilo.

"Me empezó a enseñar y ahí surgió el tema de la producción, como no podía pagar, aprendí a hacerme mis propias pistas”, cuenta.

El cantante sabe que los inicios fueron duros, pues tocó muchas puertas y varias de ellas no fueron abiertas. Y reconoce que la música fue su salvación.

“Mis compañeros me invitaban a la esquina a parchar (reunirme), quizás a consumir droga o simplemente a vivir el barrio, yo asumí el reto de componer, escribir y grabar canciones. La música me salvó porque muchos de esos compañeros han muerto”, cuenta.

En 2004 participó en un concurso que organizó una discoteca en Itagüí, municipio vecino de Medellín y ubicado al sur del Valle de Aburrá. Se inscribió junto a su amigo Duque e interpretaron las canciones que Puinn compuso en su casa.

“Participaron J Balvin, Reykon, Yelsid, Golpe a Golpe y casualmente lo ganamos nosotros con las letras que yo estaba haciendo en el barrio y ahí me di a conocer y desde ahí empezó el sueño”, destaca Puinn.

Declinó propuesta de Nicky Jam

Después de mucho trabajar y alcanzar reconcomiendo como productor, Nicky Jam le ofreció trabajo, hace unos tres años. Sin embargo, declinó la oferta.

“Me invitó, me dijo: las puertas del estudio están abiertas, llega para que hagamos música, para que produzcamos. A él ya le estaba yendo muy bien, pero fue una decisión que tomé porque yo quiero ser artista y con él ya estaba un amigo mío que se llama Saga Bay Black y dije no, voy a apostarle mejor a mi carrera”, cuenta Camilo.

El sueño de Puinn siempre ha sido ser cantante, pero por sus conocimientos en producción tanto audiovisual y musical, le han ayudado a consolidar su carrera y a trabajar de la mano de grandes intérpretes del género urbano.

“Tuve el honor de estar con Nicky en su primer Grammy, donde Balvin también ganó su primer Grammy, y como yo estaba allí les ayudé como a hacer unos contenidos y eso me motivó más; se puede soñar, se puede lograr y desde ahí retomé mi carrera”, resalta.

Camilo Puinn ya tiene proyección internacional, recientemente realizó en Estados Unidos el ‘Tour Good Fame’, con el que visitó siete ciudades promoviendo su música entre el público latino. Austin, Dallas y Cape Coral fueron algunos de los destinos de Puinn.

“Me pasó algo muy bonito en Estados Unidos: estuve en dos canales internacionales, Telemundo y Univisión, me preguntaron ‘bueno Camilo, ¿de qué ciudad eres?. Respondí, de Medellín. Y me dijeron, ah, de la tierra de J Balvin. Y yo contesté que sí, entonces me encanta que nos hayamos quitado ese estigma de las cosas malas, del narcotráfico, de que ya en el mundo nos reconozcan por la música urbana, eso me tiene feliz y mucho más motivado”, resalta Camilo.

Puinn se prepara para cantar en Perú junto a Sech, Alexis y Fido y Tonny Dize, en dos grandes eventos: el ‘TrujiFest’ y el ‘ChiclayoFest’, el 20 y 21 de septiembre.

Además, está promocionando su canción ‘Pregúntale a la luna’ con Sebas R.

La historia de Camilo Puinn es muy similar a la de muchos jóvenes de Medellín que sueñan con salir del barrio y realizar sus sueños, pero son pocos los que logran surgir en medio de la adversidad.

“Una de las problemáticas más grandes de delincuencia es la falta de acompañamiento a los jóvenes en los barrios, a los niños que son el futuro. Ya hay muchos que están cantando y hay que apoyarlos”, expone Camilo.