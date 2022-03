Camilo y la familia Montaner están de luto: "Lloro de pensar que Índigo no va a poder conocerte"

Aunque Camilo y Evaluna están contando los días para darle la bienvenida a Índigo, su bebé, el cantante colombiano dejó ver en redes sociales que se encuentra enfrentando una dura situación por la pérdida de un ser querido.

A través de su cuenta de Instagram, Camilo dedicó unas emotivas palabras al periodista Gerardo Rozín, quien falleció hace algunos días.

Publicidad

“Es como que miraras toda tu vida desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido eso. Pero voy a extrañarte mucho, tío Rozín”, escribió el artista.

Camilo también lamentó que su hijo no podrá conocer a su gran amigo.

Tomada de Instagram @camilo

Publicidad

Agregó: "Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va a poder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real de ti es eterno. Te amo @gerardorozin”.

El intérprete de 'Vida de rico' no fue el único que se mostró afectado en redes sociales por la muerte de Rozín, Ricardo Montaner también aprovechó para despedirse del periodista.

Publicidad

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto. Tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegaba sin aviso y con confianza. El tío Rozín, el de La Peña, se fue y nos dejó solos”, dijo el cantante.