Cancelan concierto de Don Omar en Bogotá

Distrito afirmó que el evento no cumple con requisitos legales en relación con la infraestructura del sitio.

El evento I Love Bogotá, que tenía como artistas invitados a Farruko, Tego Calderón y Don Omar, no se pudo llevar a cabo “por no cumplir con las condiciones técnicas requeridas por Bomberos e IDIGER para este evento”.

El informe fue presentado por el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital (SUGA), encargado de verificar los requisitos legales.

“Con esta decisión, la Administración Distrital ratifica su compromiso con la ciudadanía en garantizar la integridad y seguridad de los asistentes a este tipo de eventos”, puntualiza el comunicado.