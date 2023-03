Canción de Karol G y Shakira: los detalles hasta ahora desconocidos de la colaboración TQG

La canción de Karol G y Shakira no para de sonar en todos los rincones del mundo. Tan solo el YouTube, el tema TQG ya tiene más de 100 millones de reproducciones.

“Lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel y que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer”, aseguró Karol G en entrevista con el programa español El hormiguero.

Y es que la esperada canción de Karol G y Shakira se ha colado en el número 3 del top global de Spotify, solo por detrás de ‘Flowers’, de Miley Cyrus, y del remix de ‘Die for you’, de The Weeknd y Ariana Grande.

El tema Te quedé grande (TQG), que contempla alusiones a los ex de las dos colombianas, el exfutbolista Gerard Piqué y el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, ha sido lo más comentados en redes la última semana y es el mejor debut de una colaboración latina de mujeres en la historia de YouTube, con 39,5 millones de reproducciones del videoclip solo en las primeras 24 horas.

Por ello, la artista paisa no escatimó en detalles a la hora de hablar de cómo se dio el junte ‘Barranquilla y Medallo’ y contó la que sería la verdadera historia detrás de la canción.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado (a Shakira), no se había dado la oportunidad. El año pasado, más o menos en junio, ella me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada. La canción era increíble y no sentía como de qué manera yo podía entrar a hacer que la canción brillara más”, reveló la también intérprete de éxitos como ‘Provenza’, ‘La tusa’ y ‘El makinon’.

De acuerdo con lo dicho por Karol G, la letra de la canción TQG “nació el mismo día que yo escribí el verso de ‘Mamii’ con Becky G”.

“Escribo la canción, sale Mamii y decidió que en realidad ya no quería como enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mamii, así que decido que es una canción que simplemente voy a conservar para mí, para mis amigos, la escuchábamos en el carro y hasta ahí iba a quedar esa canción y simplemente iba a ser una canción personal”, aseguró.

Sin embargo, todo cambió cuando me doy cuenta de “la situación por la que estaba pasando Shakira y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí”. Así fue como decidió contactarse con Shakira.

“La llamé directamente, yo dije ya no quiero intermediarios, necesito que ella escuche de mí, porque es importante que las dos nos juntemos en esta canción. Le mostré la canción, le gustó y me dijo que sentía mucho la letra”, aseguró Karol G.

Además, reveló que fue la misma Shakira la que le pidió que le dejara cantar a ella el verso “verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío (…)”, que “es con la que más se identificaba me siento”.

La canción de Karol G y Shakira ya estaba lista para finales del año 2022, pero la barranquillera le solicitó aplazar el estreno del álbum ‘Mañana será bonito’, pues quería que primero saliera la ‘Sesión #53’ que hizo junto a Bizarrap.

“Ella venía de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y la canción con Bizarrap y que (si) ella cerraba ese ciclo con TQG se iba a sentir con muy agradecida porque era la forma de sanar algo de su vida por medio de las canciones. Obviamente que yo Karol G iba a espera a Shakira”, puntualizó.

Sobre si la canción va dirigida a alguien, Gerard Piqué o Anuel AA, como se ha dicho, la paisa subrayó entre risas: “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella (Shakira) y de parte mía que fue muy dirigida, pero ya en este caso es simplemente como ella se sintió identificada con la canción y yo lo quiero cantar porque hacer parte de un momento de mi vida que estoy desahogando por medio de canciones”.

“La intención de sacarla no es ni de herir a nadie ni de avergonzar a nadie, ni molestar nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”, enfatizó.