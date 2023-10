Canción de Shakira ingresaría a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos: este es el motivo

Shakira es una de las artistas latinas más reconocidas en el mundo. Con 30 años de carrera musical, la barranquillera sigue innovando y sorprendiendo con cada nueva canción; es por eso que quieren incluir una de sus canciones en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.



Todo inició el pasado mes de septiembre, cuando el congresista de Texas, Joaquín Castro, hizo un llamado a la comunidad para que le hicieran sugerencias de canciones de artistas latinos que deberían hacer parte de la Biblioteca del Congreso.

Cabe recalcar que desde el pasado 15 de septiembre y hasta el próximo 15 de octubre en Estados Unidos se está celebrando el mes de la herencia hispana. En el marco de esta celebración, el congresista hizo esta propuesta para preservar más arte latino y aumentar su representación en los medios y la cultura pop.

Entre las casi 700 propuestas que le llegaron, una artista colombiana destacó: Shakira. Finalmente, el congresista Castro presentó recientemente un listado de 35 canciones y álbumes de artistas latinos para que ingresen al archivo del Congreso de los Estados Unidos.



La canción de la colombiana que aparece en el listado es 'Whenever, wherever' o 'Suerte'. La canción hace parte del importante disco de Shakira llamado 'Laundry Service', del año 2001, logrando que la barranquillera conquistara el mercado musical internacional.

Se sabe que el Registro Nacional de Grabaciones está compuesto por importantes obras que tienen una importancia histórica o cultural para los Estados Unidos. Sin embargo, dentro de él tan solo un 5% refleja la herencia latina, cosa que se busca aumentar con esta acción.

Además de Shakira se destacan canciones de Selena Quintanilla, Vicente Fernández, Maná, Ricky Martin, Héctor Lavoe, Jenni Rivera, entre otros.



Todo el listado de canciones que va para la Biblioteca del Congreso de EE. UU.

1. Diamantes y óxido, de Joan Báez (álbum) (1975)

2. Como la Flor, de Selena (canción) (1992)

3. ¿Cómo sobrevivirá el lobo?, de Los Lobos (álbum) (1984)

4. Juancito Trucupey, de Celia Cruz (canción) (1956)

5. Las Nubes, de Little Joe y La Familia (canción) (1972)

6. Rinconcito en el Cielo, de Ramón Ayala (canción) (1985)

7. El Rey, de Vicente Fernández (canción) (1991)

8. Oye mi amor, de Maná (canción) (1992)

9. Amor Eterno, de Juan Gabriel (canción) (1984)

10. Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel (canción) (1987)

11. Antes de que caiga la próxima lágrima, de Freddy Fender (canción) (1974)

12. Suerte (Whenever, wherever), de Shakira (canción) (2001)

13. (Hey Baby) Qué Pasó, de Texas Tornados (canción) (1990)

14. Oye Cómo Va, de Tito Puente (canción) (1962)

15. Talk to Me, de Sunny and the Sunliners (canción) (2012)

16. Ella es todo lo que he tenido, de Ricky Martin (canción) (1999)

17. Genie in a Bottle, de Christina Aguilera (canción) (1999)

18. Conga, de Gloria Estefan y Miami Sound Machine (canción) (1985)

19. Waiting for Tonight, de Jennifer Lopez (canción) (1999)

20. Oye Mi Canto, de NORE ft. Tego Calderón, Nina Sky, Gemstar & Big Mato (canción) (2006)

21. Come and Get It, de Selena Gomez (canción) (2013)

22. Rica y Apretadita, de El General ft. Anayka (canción) (1995)

23. Yo Voy, de Zion y Lennox con Daddy Yankee (canción) (2004)

24. Eco de Sombras, de Susana Baca (álbum) (1989)

25. Propuesta Indecente, de Romeo Santos (canción) (2013)

26. Juana La Cubana, de Fito Olivares (canción) (1996)

27. Mi Gente, de Héctor Lavoe (canción) (1975)

28. Feliz Navidad, de José Feliciano (canción) (1970)

29. Eres, de Café Tacvba (canción) (2003)

30. El Coco Rayado, de Rubén Vela (canción) (1994)

31. El Abayarde, de Tego Calderón (álbum) (2002)

32. La vida glamorosa, de Sheila E. (canción) (1984)

33. Basta ya, de Jenni Rivera (canción) (2011)

34. Perdido en la emoción, de Lisa Lisa y Cult Jam (canción) (1987)

35. Debe ser él, de Vikki Carr (canción) (1967)