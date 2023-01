Canción de Shakira y Bizarrap: ¿de quién fue la idea de frases como “sal-pique” y “clara-mente”?

La sesión #53 de Shakira y Bizarrap es considerada ya un éxito mundial y sigue sumando reproducciones en todas las plataformas musicales. En ella la cantante barranquillera menciona casi que directamente a su expareja Gerard Pique y su nueva novia Clara Chía. ¿Pero de dónde salió la idea de decir “sal-pique” y “clara-mente”?



El compositor caleño Keityn, quien también ha producido para artistas como Karol G y Maluma, está detrás del tema que se ha hecho viral en las últimas horas, de la mano de Shakira y Bizarrap.

El artista colombiano de 26 años contó en una entrevista detalles de la “canción que más me sacó canas”. De acuerdo con lo dicho por Keityn, fue la misma Shakira la que lo contactó para hacer la colaboración con Bizarrap. Ya había participado en la creación de ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.



Keityn, Bizarrap y Shakira trabajaron intensamente en la sesión #53. Durante tres días estuvieron en la casa de la colombiana en Barcelona creando en conjunto la letra inicial, afirmó.

De acuerdo con lo revelado por el artista caleño, junto a Bizarrap plantearon ideas, dos en específico, con pistas distintas, pero Shakira siempre le ponía su toque. "Tenía un poco de cosas escritas que quería decir, yo simplemente la ayudaba a rimar", destacó Keityn en entrevista en el canal de YouTube Molusco TV.



¿Cómo salieron las frases “perdón que te sal-pique” y “claramente no es como suena”? Sobre la primera, Keityn afirma que él puso sobre la mesa una idea similar que decía “a ese ají le falta más pique, más pique”. Sin embargo, luego salió el “perdón que te salpique” y, cuenta, “no sé si fue Bizarrap o Shakira que dijo 'hagamos sal-pique' y una gótica".

Sobre la indirecta, tal vez muy directa, hacia Clara Chía confesó que fue una propuesta de la misma Shakira.

"La idea inicial fue de ella, pero entre los dos encajamos. Decir Clara-mente sí es de mi muchacha", señaló.

¿Shakira les dijo a Keityn y Bizarrap que quería ‘tirarle’ a Piqué?

“Hay una base de todo, Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Yo le puedo mandar temas y me dice ‘me gusta, está cool, pero no lo vivo, no lo he vivido, no es algo que yo quiera demostrar. Yo quiero demostrar lo que siento’ (…) Shakira tiene que vivirlo. Cuando está enamorada, te hace una canción de amor; cuando está despechada, te hace una canción de despecho y quiere demostrar lo que siente”, puntualizó Keityn.