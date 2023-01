Canción de Shakira y Bizarrap, el tema que enciende las redes sociales: ¿es para Gerard Piqué?

Shakira y Bizarrap estrenan su nuevo tema este 11 de enero de 2023 y, aunque hasta ahora solo hay especulaciones, desde el momento del anuncio las redes sociales están que arden.



El lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap, cuyo nombre aún se desconoce, será a las 7:00 p. m. de este miércoles. Se trata del primer tema del año de la barranquillera, que pronto sacará un álbum en el que se incluiría también el tema 'Monotonía'.

Publicidad

Aunque todos los seguidores de la barranquillera están atentos, a quien no le habría gustado el anuncio sería a Gerard Piqué, su expareja. El exjugador del Barcelona tuvo una reacción que llamó la atención en Twitter: 4 emojis en referencia al circo, una carpa, un payaso y juegos.

En esta historia, todos opinan, especialmente desde que se conoció que Piqué podría ser nombrado en un aparte de la canción.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, diría uno de los fragmentos de la letra de la canción de Shakira con Bizarrap.



Por supuesto, los memes sobre la canción de Shakira y Bizarrap no se han hecho esperar. Vea aquí los más destacados.

Publicidad

Corre el reloj y aumentan las expectativas, Shakira es una artista que sabe convertir cada sentimiento en música, logra sensibilizar corazones, mover masas, transformar y sacarles provecho a las malas jugadas.