Canción homenaje a Paul Walker de ‘Rápidos y furiosos 7’ rompe récord en YouTube

El tema ahora es uno de los diez videos más vistos en la historia de Youtube.

Uno de sus intérpretes, Puth, manifestó su alegría por el récord en Twitter:

Advertisement

"See You Again no es solo el primer video de rap en alcanzar 1.000 millones de visitas, sino que también es el que más rápido que ha alcanzado esa cifra en YouTube. ¡Guau, Gracias!".

Walker, uno de los protagonistas de la saga de Rápido y Furioso, murió en el 2013 en un accidente automovilístico.