Cansado de críticas a su nueva relación, cantante Nacho cerró hasta su cuenta de Instagram

¿Se retiró definitivamente @nacho de las redes sociales? El cantante venezolano borró todas sus publicaciones y envío un mensaje luego de que se molestara por una publicación del programa mayamero #SueltaLaSopa, dónde dijeron que celebraba un baby shower de su hija, mientras su (todavía esposa) #IngerDevera celebraba el cumpleaños de su hijo. • • #OMG #Venezolanos #LaSopaNews