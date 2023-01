Cantante argentina manda a callar a Maluma en La Voz México

El episodio se presentó durante el programa del cual el cantante es jurado.

Cindy Coleoni, de 26 años, sorprendió con su talento interpretando la canción 'Don't Speak', de la agrupación No Doubt. Bastaron solo unos segundos de su presentación para que tres de los cuatro jurados del show se voltearan, en señal de aprobación.

Sin embargo, el cantante colombiano ni se inmutó, a lo que la joven artista respondió con contundencia.

Maluma intentó interactuar con ella pese a no haberse volteado en su presentación: "Linda, así no me quieras ver, ¿te puedo decir linda? ¿Tienes novio o no tienes novio?" le dijo el cantante.

Cindy le contestó: "Yo habló con los que se voltearon, muteado su micrófono por fa". Ante el rechazo, al colombiano no le quedó más remedio que sentarse y resignarse a quedarse callado.

La artista remató con una publicación en su Instagram, donde escribió: "Para que vean que ser indiferente te pone a cualquiera a tus pies".

Por su parte Maluma, detrás del escenario se excusó son ella: "Me perdonas, tengo una voz muy similar en mi equipo y yo sabía que te iba a ir mucho mejor con Naty".