Cantante Briella acusó a Shakira y Bizarrap de plagio: ¿por qué?

El lanzamiento de la sesión #53 de Shakira y Bizarrap sigue dando de qué hablar, no solo por las evidentes menciones de la barranquillera a su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía, sino porque la cantante Briella aseguró que la plagiaron.



El exitoso tema de Shakira y Bizarrap, que en menos de 12 horas ha logrado sobrepasar los 25 millones de reproducciones, según la cantante Briella y sus seguidores tiene semejanzas con su canción ‘Solo tú’, estrenada en junio de 2022.

“Estoy en shock. No sé qué hacer. Estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado porque el BZRP Sessions lleva 30 minutos, 20 minutos, no sé, y tengo que DM colapsado, las menciones, hasta el Twitter que a mí en Twitter nadie me menciona porque no soy muy activa por allí, de lo parecida que es la Bizarrap Sessions a mi canción ‘Solo tú’”, aseguró en su Instagram la cantante Briella.



Según sus declaraciones, el coro en el que ella dice “tuuu” se parece muchísimo a una parte de la canción de la colombiana, es “creo que hasta la misma tonalidad” y “no son cosas mías, me ha escrito un gentío”.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Yo amo a Shakira, yo a esa mujer la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie, pero no, es muy parecida”, puntualizó la cantante Briella.



En otro video publicado en TikTok reiteró que es fan tanto de Shakira como de Bizarrap, sin mencionar si emprenderá alguna acción legal.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella