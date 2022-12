Cantante Conchita Wurst publicará su primer disco el 15 de mayo

La cantante austríaca Conchita Wurst, ganadora el año pasado del Festival de Eurovisión, anunció hoy que su primer disco, llamado "Conchita", puede reservarse ya en la plataforma iTunes y podrá comprarse a partir del 15 de mayo.

El disco consta de 13 canciones, entre ellas su nuevo single "You are Unstoppable" pero no "Rise Like a Phoenix", la canción con la que ganó Eurovisión el pasado año.

"You are Stronger", "Heroes", "Somebody to Love", "Jump out" o "Love. Respect. Conchita" son algunos de los temas del disco.

Además, la diva sorprendió a sus seguidores con esta fotografía, afeitada y con otro color de cabello, pero aclaró que solo se trató de una interpretación especial. Dice que no dejará su barba característica.