Cantante Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de acoso y abuso sexual

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo. Pero me hizo algo más grave que eso. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, lo más importante es por qué lo hizo”, dice el testimonio de la cantante Lupita Castro.

Ella aseguró a través de TikTok que el cantante abusó sexualmente de ella.

“He sufrido mucho, he sufrido muchos años callándolo. Pero ya no”, dijo Lupita Castro, quien además aseguró recordar fechas y lugares exactos de los vejámenes a los que afirma fue sometida.

Lupita Castro también contó que esto sucedió en la ciudad de San Luis Potosí, cuando ella tenía 17 años.

Además, que no había revelado este secreto hasta que decidió escribir un libro sobre su vida.

Recientemente se conoció un video en el que ‘el Chente’ se ve tocando el pecho a una fan.