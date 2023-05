Cantante murió en un accidente: su gemelo, que iba con él y sobrevivió, le dedicó emotivo mensaje

Carlos Parra, cantante de música popular en México e integrante de la banda Los Parras, murió el pasado sábado 6 de mayo en un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia el estado de Sonora.

Con el artista viajaban su gemelo, César, y otro hermano, Christian, que lograron sobrevivir al violento siniestro vial y que también forman parte del grupo musical.

Según lo informado por medios como People en Español, el cantante y su familia iban a celebrar el cumpleaños de Christian cuando sufrieron el accidente de tránsito que, al parecer, se produjo por exceso de velocidad.

Organismos de socorro llegaron al sitio y lograron rescatar al gemelo de Carlos Parra y al otro hermano, pero el joven de 26 años murió en el lugar.

Los Parra confirmaron el deceso del artista de música popular, cuyas exequias se llevarán a cabo este 11 de mayo.

"Por verte feliz yo lo daría todo. Por eso no llores mi partida, si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia… perdura para siempre en el corazón”, se leía en el mensaje que informaba de la muerte del cantante.

Su gemelo ha compartido mensajes en sus historias de Instagram donde ha expresado el dolor que le causa la partida de su hermano Carlos Parra.

"No sé qué voy a hacer sin ti, te llevas mi corazón", comentó en uno de los posts.

En otra historia escribió: “Te amo, mi niño hermoso. Fuiste, eres y serás mi más grande angelote porque tú y yo siempre juntos, y siempre te lo dije mi neto, mi otra mitad, mi vida entera”.

En la cuenta de la banda Los Parras también compartieron la última canción que grabó Carlos Parra y que no alcanzó a estrenar.

“Carlos estaba ansioso por sacarla para el amor de su vida, Lilian❤️🎵Descansa en paz, hermanito hermoso, y desde el cielo cántanos esta canción, que te vamos a seguir escuchando siempre 🕊️🎤❤️ Te amamos con todo nuestro corazón ❤️”, dice el mensaje que acompaña el video musical.

El joven se acababa de comprometer con su novia.

Entre los éxitos del cantante y su banda Los Parras están los temas ‘Permíteme’, ‘No se ha dado cuenta’ y ‘Sí soy yo (el tóxico).