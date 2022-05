Cantante se quitó la ropa en la calle para protestar contra el autotune

Una cantante se quitó la ropa en una calle de Argentina para protestar contra el autotune. Tapando sus partes íntimas con cinta aislante negra, Denisse Romano le hizo RCP a su guitarra eléctrica y afirmó que la industria les abre las puertas a “los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda”.

Según la artista, escucha “todo tipo de música, reguetón, cumbia, tango, folclore, pop y rock, soy fiel a mí misma”.

No obstante, la cantante se quitó la ropa porque asegura que para el gremio “no vale el talento, no valen los años de dedicación, no vale la honestidad ni los mensajes profundos evidentemente. Está a la vista, y me lo han dicho en la cara: ‘no lo vemos vendible’, ‘ya no desarrollamos artistas’”.

Denisse además lanzó un sencillo titulado ‘Paul no es Lennon’, donde denuncia con su letra: “Más de una vez me han pisado la cara personas que lo tienen todo”.

“No quiero hacer cosas vacías con falsas melodías”, expresa en otro aparte de la canción.

La cantante se quitó la ropa afirmando que continuará “haciendo la música que me hace feliz, voy a decir en mis letras lo que quiero decir, no lo que ellos consideren”.