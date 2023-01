Cantante urbano Arcángel fue hospitalizado de urgencia por síntomas de infarto

El reguetonero viajaba por carretera desde Miami hacia Orlando, Estados Unidos, cuando empezó a presentar los signos de emergencia cardiaca.

Ingresó al hospital más cercano, donde posteriormente fue estabilizado.

Según el comunicado oficial, publicado por su mánager, el cantante expresó: “Quiero darles las gracias a todas las personas y a mis fanáticos, que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música”.

Algunos artistas del mismo género se solidarizaron y enviaron mensajes de apoyo al cantante.