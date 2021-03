“No estoy haciendo show, solo estoy enferma”: cantante vallenata habla sin tapujos sobre su salud

En una publicación en sus redes sociales, entre lágrimas, la cantante vallenata Daniela Sierra habló del difícil momento que está pasando por cuenta de una enfermedad. Solicitó oraciones y, de ser posible, ayuda para recibir atención médica.

En un clip de casi 6 minutos, publicado en Instagram, dijo que ya lleva casi 4 meses con “bacterias en los riñones y en el estómago” y, debido a la situación sanitaria del país por el coronavirus COVID-19 , no ha sido internada en una clínica para evitar contagiarse.

“Las pastillas que estoy tomando y los tratamientos no están sirviendo en un 100%, porque lo mío es mucho más fuerte, de uso hospitalario”, agregó.

De acuerdo con el relato, su estado de salud hizo que dejara de trabajar porque “vomitaba todos los días, me ponía mal, me desmayaba”. Le diagnosticaron helicobácter pylori.

“En estos momentos no tengo dinero para pagarme un médico o un especialista que pueda tratar mi enfermedad. No tengo COVID, no estoy loca, no estoy haciendo show, solo estoy enferma”, recalcó la artista.

En el clip también reprochó que durante su enfermedad no ha recibido la llamada de nadie ni para preguntarle cómo se encuentra, “porque todos están en su mundo”.

Luego de publicar su historia, este lunes les comentó a sus seguidores que había recibido la ayuda de algunos profesionales que, después de algunos exámenes, le informaron que “como un milagro del señor no hay más llagas, no hay más infección” y ahora seguirá en tratamiento "para volver a comer y cantar”.

Según Daniela Sierra, en los 3 meses que lleva enferma bajó cerca de 15 kilos, está pensando 44 kg. “Pero ya estoy en buenas manos, gracias a todos, me devolvieron la vida”, puntualizó.