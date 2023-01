“Cantinflas”: hasta Jhon Alex Castaño se la montó a Yeison Jiménez por su nuevo look

Alan Ramírez, Osmar Pérez y Nacho Acero fueron otros colegas que reaccionaron al bigote del cantante. Aseguró que se lo iba a quitar.

En la foto que el cantante de Manzanares, Caldas, publicó se le ve con el cabello rubio y con un bigote poco poblado, que para muchos fue motivo de risa.

Jiménez escribió en un comentario que “sabía que iban a pegar el grito en el cielo”. También aclaró que “no se preocupen que ese bigote no va” y que nunca se lo había dejado crecer.



John Alex Castaño, cantante conocido como ‘el rey del chupe’, reaccionó a la foto escribiéndole “jajaja Cantinflas”. Por su parte, el vallenatero Osman Pérez le dijo que parecía al profesor Jirafales.

Fueron muchos comentarios de admiradoras diciéndole que no le lucía y, para tranquilidad de todas ellas, respondió que “realmente no va porque me fastidia un poco”.



Advertisement