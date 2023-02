Captan a Alejandro Fernández, al parecer, borracho durante un concierto en México

Alejandro Fernández se volvió tema de conversación después de que fuera captado en aparente estado de embriaguez durante un concierto en León, municipio de Guanajuato, México. En los videos que circulan en redes sociales se observa al Potrillo usando una chaqueta de jean sobre su traje de charro.



Sin embargo, lo que llama la atención es su particular forma de moverse en el escenario. También se tambalea constantemente mientras canta. Tras el polémico video, varios usuarios lanzaron comentarios, algunos para criticarlo y otros para argumentar que el intérprete de 'Inexperto en olvidarte' no ha podido superar la muerte de su padre, Vicente Fernández.

"Yo veo borrachos en la calle, y sin pagar", "¡qué vergüenza! Su papá jamás se presentó así, él decía que el público merecía respeto, algo que su hijo no conoce", "Pobrecito, aún no ha superado la partida de su papá", "no es la primera vez que canta así tomando", fueron algunos comentarios.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado para hablar sobre este incidente. Simplemente, usó su cuenta de Instagram para destacar su presentación.



"La noche de anoche me trajo recuerdos para días. Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple. El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aun después de su partida", escribió Alejandro Fernández.

Yeison Jiménez fue víctima de acoso por parte de dos mujeres

El cantante Yeison Jiménez expresó en el programa La Red, de Caracol Televisión , que fue víctima de acoso por parte de dos fans. Cuando el artista estaba en un hotel, las mujeres se le metieron a la fuerza para que tuvieran relaciones sexuales.

Publicidad

"Tocaron la puerta y yo abrí y había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto y una se acostó en la cama, y la otra se empieza a desvestir. Estaban mojadas, venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor", contó.

El cantante comentó que "la mayoría de veces uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla, un poco de gracia. Que una mujer le dice a uno 'papacito', que le coja a uno la cola o que lo abrace, hasta ahí, pues todo está bien, porque uno es hombre. En mi caso, a mí no me disgusta tanto porque las mujeres son más explosivas y las mujeres son más corazón, entonces ellas sienten algo y lo quieren demostrar".

Sin embargo, señaló que "ya hay un momento donde pasa el tema cuando, muchas veces, le cogen la cara a uno a la fuerza a besarlo".