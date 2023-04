Captan a Piqué y Clara Chía durante sus lujosas vacaciones en Emiratos Árabes

Piqué y Clara Chía no pasaron desapercibidos durante sus vacaciones en Emiratos Árabes. Luego de que Shakira dejara Barcelona, la pareja emprendió un viaje para escapar de los reflectores en España.

Sin embargo, fueron reconocidos en la multitud y circulan en redes sociales varias imágenes de su viaje. La pareja estaría hospedada en un lujoso hotel ubicado en Abu Dabi.

A ambos se les vio llevar un atuendo relajado de playa y llamó la atención que Clara Chía llevaba unas rosas en su mano.

¡Al fin! ahora si tenemos imágenes de las vacaciones de Clara Chia y Gerard Piqué en los Emiratos Árabes. Ella con un par de Rosas en sus manos 🌹🌹🏖🌴👫🏼❤ pic.twitter.com/NGBEwZAGKX — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Mientras Piqué y Clara Chía le dan aire a su relación, Shakira inició con todo su nueva vida en Miami. El pasado fin de semana tuvo varios reencuentros con viejas amistades, acompañada de su hijo Milan.

Se espera que a finales de abril Gerard Piqué viaje a Estados Unidos para pasar tiempo con sus hijos, como quedó acordado con la colombiana.

Los padres de Piqué, salpicados por la mediática separación de su hijo, se refirieron a cómo se encuentra el exfutbolista en estos momentos.

“Al presenciar el partido entre el español Carlos Alcaraz y el griego Stéfanos Tsitsipás en el torneo de tenis Conde de Godó, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no tuvieron más remedio que contestar a las preguntas de la prensa y revelar cómo se encuentra su hijo”, según People en español.

La respuesta de ambos fue: “Todo muy bien, todo estupendo”.

Cabe recordar que la madre de Piqué concedió hace unos días una entrevista para televisión, donde habría pedido expresamente que no se le preguntara por su relación con Shakira.

Pese a que la progenitora de Gerard Piqué no tocó muchos temas personales, sí se refirió sobre el traumatismo que sufrió el exjugador español en el año 2012.

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", precisó.

Y es que la relación de Shakira con sus exsuegros no habría quedado en buenos términos y todo por su contacto con Clara Chía, a quien parece recibieron muy bien en la familia y círculo cercano de Gerard Piqué.