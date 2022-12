¿Nuevo romance? Captan a Shakira junto a un apuesto surfista

Poco a poco, Shakira va dejando atrás su separación con Gerard Piqué, un tema del que se sigue hablando en redes sociales. La intérprete de 'Te felicito' se prepara para radicarse en Estados Unidos con sus dos hijos; no obstante, recientemente fue captada junto a Gorka Ezkurdia, un joven instructor de surf.



El periodista Jodi Martin fue quien hizo públicas las imágenes que fueron tomadas en las playas de Cantabria, España. Este paparazzi informó en el programa 'El gordo y la flaca' que Shakira estuvo con el surfista el pasado fin de semana. En dicho lugar también estaban Milan y Sasha, hijos de la cantante y del exjugador de Barcelona.

"El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira", dijo Martin.

Dijeron que #Shakira se había ido a #Miami pero no, fue a Cantabria y estaba acompañada. 🙊 https://t.co/Mw2FMJmH4t — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 30, 2022

Añadió: "Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas".



Martin dijo que "yo creo que es una amistad muy bonita que se ha forjado entre ellos y que el tiempo dirá". Sin embargo, no descarta que pueda haber un romance entre ellos.

Gorka Ezkurdia es fotógrafo e instructor de surf y, según medios internacionales, tiene entre 22 y 24 años. En su cuenta de Instagram el joven tiene algunas imágenes de Shakira practicando este deporte.