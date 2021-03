“Amo Colombia”: Tom Holland habla con Noticias Caracol de su nuevo proyecto

Tom Holland se embarcó en un nuevo proyecto dirigido por los hermanos Russo, los mismos detrás de Avengers Infinity War y EndGame.

El ‘Peter Parker’ de Marvel ahora interpreta a un soldado, que a su regreso de Iraq se vuelve adicto al opio y empieza a robar bancos en medio de su estrés postraumático. Cherry es el nombre del proyecto.

“Pienso que es única, para mis fanáticos que siempre han seguido mis trabajos anteriores se darán cuenta que esta es una película muy diferente a lo que he hecho en el pasado, entonces disfrutarán verme hacer un personaje que es muy diferente a los de antes. Tiene un mensaje muy fuerte y habla sobre temáticas que no son placenteras, pero lo hace de una forma muy auténtica y real y pienso que educará a las personas en una temática que está pasando y que se ve alrededor de nosotros”, dijo.

También envió un mensaje a nuestro país: “gracias a todos en Colombia, amo Colombia, he estado ahí varias veces y siempre he tenido momentos excelentes, así que si quieren ver algo nuevo y aprender también no se pierdan ‘Cherry’, estoy muy orgulloso de ese film”.

Tom Holland volverá a interpretar al Hombre Araña en ‘Spider-man: no way home’, que se estrenará a final de año.