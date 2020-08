Así luce a sus 24 años quien fuera catalogado como el “niño prodigio del violonchelo”

Santiago Cañón nació en Bogotá, fue criado por una familia de músicos. Pocos llegaron a imaginar que con tan solo 6 años debutaría como solista con la Orquesta Filarmónica de su ciudad.

Años después, gracias a su talento y dedicación, logró ganar el concurso Chaikovski, en Moscú, el galardón más importante para un músico.

Santiago actualmente toca el violonchelo, instrumento que lo enamoró desde que era un niño: “Este instrumento se asemeja bastante a la voz humana, se presta para hacer voces femeninas y masculinas”, dijo.

Este interprete del violonchelo es un prodigio para interpretar música clásica, pero en sus ratos libres escucha otra totalmente diferente.

“La mayoría de mi música no es clásica. En mi tiempo libre escucho metal, rock o electrónica. Mi cabello largo viene porque me gusta el metal. Uso muchos anillos, algunos tienen significado, otros me gustan por cómo se ven”, relató Santiago.

El violonchelista hizo referencia a la nueva normalidad, la cual también tocó al mundo de la música.

“Estoy agradecido por las alternativas virtuales. Hace 30 años los músicos no las tenían, pero sí hace falta estar en el escenario, extraño eso y espero volver pronto”, concluyó Santiago.

El 2 de agosto de 2020, la Orquesta Filarmónica de Bogotá transmitirá en su canal de YouTube un concierto de Santiago Cañón.