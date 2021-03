El fotógrafo que captó las crudas imágenes de la muerte de Héctor Abad Gómez

Un hombre guarda la memoria fotográfica del día que los asesinos acabaron con la vida de Héctor Abad Gómez . Su nombre es Ángel Gabriel Buitrago, reportero gráfico en ese entonces del diario El Mundo, el segundo más importante de Medellín .

¿Cómo se enteró del asesinato de Héctor Abad Gómez?

Estaba en el periódico a las 3 de la tarde. Me dicen, vea, devuélvase que mataron a Héctor Abad al frente de Adida (Asociación de Institutores de Antioquia), fui nuevamente, cuando fui estaba el cadáver tirado ahí.

Retratar la muerte de un hombre bueno y su familia no es sencillo, ¿lo marcó?

Me marcó tanto esa toma que ese día que prácticamente me sacó de los cubrimientos diarios. Él era muy cercano a nosotros, le había hecho fotos en eventos, en conferencias. Ver ese día la impotencia de su hijo, no fui capaz de contenerme.

¿Qué recuerda de ese día?

Fue negro, oscuro, empezó con la muerte del presidente de Adida, después con la muerte de Héctor Abad, y después con la muerte de Leonardo Betancur. Un día muy triste para todos los habitantes de Medellín.

¿Con qué imagen se queda de Héctor Abad?

La del padre bonachón, la de un abuelo, uno buena gente, gocetas y con esa risa fantástica que tenía, espectacular, hermosa.

Pasaron 20 años desde del asesinato del médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez y la publicación del libro ‘El olvido que seremos’, de su hijo Héctor Abad Faciolince , 28 años después sale el documental ‘Carta a una sombra’ , inspirado en el libro, y 33 años después aparece la película, con el perfil de un hombre cuyo pecado fue proteger la vida de los otros.