El homenaje de Pilar Quintana a Claudia de Colombia con su obra ‘Los Abismos’

Un curioso y accidentado homenaje recibió la cantante Claudia de Colombia, cuyo verdadero nombre es Blanca Gladys Caldas y quien es reconocida por ser la primera artista colombiana en dar un concierto en escenarios como el Madisson Square Garden, en Nueva York.

Resulta que la obra ‘Los Abismos’ , ganadora del premio de novela Alfaguara, fue postulada con el seudónimo Claudia de Colombia.

La escritora Pilar Quintana, en diálogo con María Lucía Fernández, en Noticias Caracol , explicó el por qué.

“La narradora, y personaje central de la novela, se llama Claudia. Yo quería que la (postulación la) firmara Claudia (el personaje). En las especificaciones del premio decía que seguido al seudónimo debía estar el país de origen del escritor y dije, va a quedar muy ridículo, pero pensé que en España no se iban a dar cuenta”, cuenta entre risas Pilar Quintana.

Sus obras tienen nombres curiosos: ‘Cosquillas en la lengua’, ‘Caperucita se come al lobo’, ‘Coleccionistas de polvos raros’ y ‘La perra’ .

“En el colegio me decían: de eso no se habla, y yo me voy justamente a escribir de lo que no se puede hablar; me gusta escribir de temas de los que se veda a las mujeres”.

Es valluna, pero vivió en la selva Pacífica.

“Viví nueve años en la selva, con bota Machita, machete, construí mi casa con mi exesposo, viví una vida muy agitada, cumplí mi sueño de irme a vivir a la finquita, o a la casita junto al mar, para tener tranquilidad, pero eso era lo que menos había porque había una lucha constante con los elementos”.

¿Por qué llamar a la novela ‘Los abismos’?

“Por los que hay en la novela: el primero es geográfico y también a los abismos entre miembros de una familia”.

La obra fue escogida entre 2.428 libros, Pilar Quintana se convirtió en la cuarta colombiana en alzarse con uno de los premios más importantes de habla hispana, el de Alfaguara, después de Laura Restrepo , Jorge Franco y Juan Gabriel Vásquez.