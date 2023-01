Encargada de la Librería Central recuerda cuando tuvo de clientes a Gabo y a Jorge Eliécer Gaitán

Austriaca de nacimiento, Lilly Ungar llegó a Colombia en los años 30 huyendo de la persecución nazi. De sus 98 años ha dedicado 70 a este templo de los libros.

Sobre Gabriel García Márquez rememora que “él no tenía plata, entonces le dimos crédito y le prestamos libros”.

Acerca del caudillo, revela cuáles eran sus preferencias: “él compró casi todo de política, bastante de izquierda, también historia y poca novela, decía ‘yo no tengo tiempo para novelas’”.

A sus 98 años, Lilly atiende personalmente. Abre a las 9 am y cierra a las 7 p.m.

Aunque aún teclea una máquina de escribir que logró traerse de Austria, también usa el computador para comunicarse con sus nietos por internet.

Su casa fue construida alrededor de los libros en donde tiene una colección de 18 mil volúmenes, en su mayoría antiguos. Dice que aún le quedan algunos por leer y que seguirá siendo la aliada y santa defensora de los libros de papel.