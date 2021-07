‘Gloria en colores’, el libro que relata la vida y obra de Gloria Valencia

Ibaguereña, presentadora, feminista, ambientalista, gestora cultural, ícono de la moda, esposa, hija, madre, abuela, todo esto y mucho más fue Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión en Colombia.

A 10 años de su muerte, su hija Pilar y su nieta María reconstruyen en todos sus colores la vida de esta mujer que entró en blanco y negro a los hogares colombianos.

Al lado de su esposo Álvaro Castaño crearon la emisora HJCK. Gloria fue la primera en narrar los desfiles de moda para la radio, les enseñó a los colombianos a amar la naturaleza con su programa ‘Naturalia'.

“Lastima que la tv no sea en colores”, una frase que pronunció una y otra vez a los largo de su carrera, fue una frase que se convirtió en un mantra, incluso la repetía cuando ya se transmitía a color. ¿Cuándo fue la primera vez y por qué?

“Se fue dando cuenta que estaba entrando a los hogares colombianos y esos hogares no estaban viendo la mitad de lo que ella veía porque era en blanco y negro, entonces, empezó a martillar: 'lástima que la tv no sea en colores y ustedes no puedan ver esta flor de la cayena roja que tengo en mi mano', y así sucesivamente hasta que logró que su Naturalia lo pudieran ver en colores, las ballenas, por eso el libro se llama Gloria en Colores,”, expreso la periodista y escritora Pilar Castaño.

Publicidad

Gloria Valencia nació en la radio y se consolidó en la televisión. ¿Cuál fue ese primer programa y esta primera frase que pronunció cuando salió al aire?

“Me muero de miedo, estoy muerta de miedo, nunca en la vida había hecho esto. Estoy con el maese, mi gran amigo, León de Greiff y no se qué preguntarle. 'Maese vacíese los bolsillos, muéstreme qué tiene', y empieza a salir el pan mordido, la servilleta de papel arrugada con medio soneto, una peinilla sin dientes, y eso hizo que se desarrollara una forma de entrevistar que ella instauró. El estilo de Gloria Valencia se marcó ese día, tanto que recordando muchísimos años después ella dijo: ‘esa fue mi mejor entrevista’”, confesó Pilar Castaño .

Quedó para siempre como la primera dama de la televisión. ¿Quién la bautizó así?

“Álvaro Monroy Caicedo, periodista de El Espectador, la vio y dijo 'esto no es posible'. La gesticulación, su vocabulario, le impresionó mucho la sobriedad de Gloria. El minimalismo que llevó siempre hasta el final de sus días. El menos es más de Gloria, todo eso fue un conjunto para esa bellísima frase que sigue entre nosotros”, recordó la hija de Gloria Valencia.

'Naturalia' fue una institución, fue el programa de las familias colombianas en el que se conectaban los domingos...

Publicidad

“Fue el programa de su corazón, fue su gran legado, enseñarle a los colombianos a cuidar la naturaleza. Entonces, a mi abuela se le despierta esa mujer activista y entiende que la televisión es una caja de resonancia maravillosa para sembrar conciencia, para educar. Ella siempre quiso ser maestra", dijo María López, nieta de Gloria Valencia

A Pilar Castaño lo que le quede de su madre como profesional fue su “disciplina y compromiso”. Como amiga, su complicidad y como madre, su entrega.

Debilitada por el paso del tiempo, Gloria Valencia murió a las 7 de la noche rodeada de su familia, el 24 de marzo de 2021, como había querido: dormida y Álvaro, su amado esposo, le puso dos magnolias anuladas con su pañuelos como lo había hecho el día que se casaron, 65 años atrás.