Jorge Alí Triana sube el telón del Teatro Colón con ‘El coronel no tiene quien le escriba’

Gabriel García Márquez , Premio Nobel de Literatura; Jorge Alí Triana , uno de los grandes directores del país, y el Teatro Colón , que cumple 129 años, tres ingredientes colombianos para la producción ‘El coronel no tiene quien le escriba’, una obra que subirá el telón para que el teatro vuelva a interactuar con el público y para que este aplauda su esencia.

Jorge Alí Triana, un tolimense inteligente y disciplinado, con estudios en el exterior y director encargado de llevar esta obra al escenario, conversó con Noticias Caracol sobre los primeros pasos que dio hacia una carrera llena de éxitos.

La decisión de llevar ‘El coronel no tiene quien le escriba’ al teatro tras la difícil situación que desató la pandemia se debe, explica el director, a un esfuerzo por “reflexionar sobre el sentido de la vida”, pues considera que ahora que el teatro vuelve “es como volver a la vida".

Jorge Alí Triana fue un íntimo amigo de Gabriel García Márquez, por eso cada que tiene la oportunidad resalta las obras del escritor y periodista. Alí ha llevado al teatro obras como ‘La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada’ y ‘Crónica de una muerte anunciada’; para cine trabajó en ‘Tiempo de morir’ y ‘Edipo alcalde’. En televisión estuvo con ‘Crónicas de una generación trágica’.

Como anécdota, reveló que el estreno de la película ‘Crónica de una muerte anunciada’ en 1987, dirigida por el italiano Francesco Rosi, le frustró el trabajo que había adelantado con un guion de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ pues el filme de Rosi fue “una película fallida y Gabo dijo: ‘No quiero que vuelvan a hacer nada en el cine con mi literatura’”.

El también actor inició su carrera en televisión y se enamoró del teatro cuando presentó ‘Caperucita en el bosque’, su primera obra, en el Teatro Colón. En aquella ocasión Alí interpretaba a lobo.

Además, vivió en Praga, República Checa , la que él considera “es la ciudad más bella del mundo”. Allí encontró un hogar durante 6 años y nació su hijo Rodrigo.

El director de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ aprovechó para referirse a su postura política y afirmó que sus esperanzas son que Colombia sea “un país donde la gente tenga igualdad de oportunidades, donde todos tengamos salud, educación, democracia. Yo estoy de ese lado, de parte de la vida”.

Y al preguntársele sobre cuál es su libro favorito, Alí, sin pensarlo, escoge ‘El coronel no tiene quien le escriba’, y su influencia es por su amigo Gabo, pues “él mismo decía: ‘Si me preguntaran cuál es mi obra maestra diría que es ‘El coronel no tiene quien le escriba’”, afirmó el guionista.

Aunque pensar en la muerte no es un pasatiempo para este gran director con certeza dice: “Amo tanto este oficio que me gustaría morir dirigiendo en un escenario ”.

La obra de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ será presentada en el Teatro Colón del 12 al 24 de octubre.