Juan Cárdenas emprendió hace 40 años la gesta de reconstruir el verdadero rostro de Bolívar

Juan Cárdenas, el reconocido pintor y dibujante payanés, emprendió hace 40 años la gesta de reconstruir el verdadero rostro de Simón Bolívar.

El tataranieto del militar, estadista y cuatro veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera, no heredó el espíritu militar, pero sí debió prestar servicio en Estados Unidos durante una guerra ajena, la de Vietnam.

Se formó como artista y su primer trabajo fue en el diario La República como caricaturista. Duró un día, porque se metió con el escudo de Colombia. Sustituyó el cóndor con la cabeza del entonces presidente Guillermo León Valencia y las carabelas comerciando cocaína.

¿Cuál es la historia de esa caricatura que le costó un carcelazo?

Juan Cárdenas: La caricatura no gustó. Terminé en la cárcel 72 horas porque me sacaron ahí mismo. Por el delito de lesa patria, por haber insultado los símbolos patrios.

¿Sigue haciendo caricaturas?

Juan Cárdenas: Sí, todas las noches me siento a hacer caricaturas y me mato de la risa, pero no las publico. Es tan divertido y tan interesante, y muchos pintores han sido caricaturistas, desde Da Vinci hasta Picasso.

Es un riguroso investigador de la historia de Colombia. Ha retratado los rostros de algunos próceres, pero en especial el rostro de Bolívar. ¿Cuántos tiene y por qué esa obsesión?

Juan Cárdenas: Que pregunta tan difícil. Como nadie realmente sabe cómo era… Bolívar fue retratado por artistas semiprimitivos y autodidactas, aquí nunca hubo artistas que fueran producto de una gran academia europea que les hubiera permitido captar el rostro de Bolívar con precisión. Lo mío fue un intento de ver si, acudiendo a un artista forense, era posible reconstruir la cara de Bolívar.

Tiene a Bolívar en diferentes etapas.

Juan Cárdenas: Desde muy joven, como desde 16 años, hasta el año de su muerte.

También ha trazado el rostro de Manuelita Sáenz, ¿por qué?

Juan Cárdenas: Fue una mujer realmente admirable. Una anécdota: estuvo en la batalla de Ayacucho y tuvo una actuación excepcional allá, tanto que Bolívar le dio el grado de coronel y cuando Santander supo eso se puso furioso. Le escribió una carta a Bolívar diciéndole, ‘¿cómo es posible que le dé el grado de coronel a una mujer?’, y Bolívar le contestó: ‘Yo no se lo di, ella se lo ganó’.

¿Cómo pintaría a la Colombia de hoy?

Juan Cárdenas: Eso es muy difícil porque la tendencia de los artistas hoy es ser políticos. El artista hoy día quiere ser muy político y denunciar, pero esa no es la característica más importante del arte, el arte es una actividad mucho más filosófica y tiene que ver con el paso del ser humano en este planeta, su evolución y su odisea en el planeta Tierra, cómo se comportó, qué hicimos como seres humanos. Eso me parece más importante que las versiones políticas del momento que un artista puede comentar.

