La cuarentena nos permitirá descubrir si llevamos dentro un monstruo egoísta: Héctor Abad Faciolince

El escritor, que se aisló en su casa solo tras un viaje a España, reflexiona sobre lo que pasa en el mundo con la pandemia del coronavirus.

Abad Faciolince dice que en estos tiempos inciertos y de cuarentena “tenemos que tratar de sacar las cosas buenas que tiene el ser humano, tratar bien a los otros”.

“Si algún empleado o empleada no puede venir tenemos que seguirle pagando, no podemos despedir a nadie en estas circunstancias, no podemos dar vacaciones que no son vacaciones, tenemos que ayudar a los que no pueden trabajar, pero deben seguir recibiendo un salario”, expresó.

Por eso invitó a que, en este momento de aislamiento, intentemos “descubrir en nosotros y en los demás qué es los que llevamos dentro, si un monstruo egoísta o sacar algo mejor para ayudar a los que están cerca de nosotros y que van a sufrir más que nosotros”.