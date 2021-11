La hermana María Valentina dejó el hábito para dedicarse de lleno a la música: “Haría reguetón”

La hermana María Valentina fue la sensación cuando participó en el programa de Caracol Televisión ‘A otro nivel’. Fue reconocida por su talento, por su voz, por cantarle al papa Francisco.

Le dedicó 12 años de su vida a la congregación Hermanas Comunicadoras de la ciudad de Cali y su misión era convertir su voz en un instrumento de evangelización a través de la música y el canto.

Sin embargo, la hermana María Valentina ya no es hermana y tampoco se llama María Valentina. Dejó el hábito y ahora se llama Lore Rangel, su nombre de bautizo, vive en Bogotá, estudia música y compone.

Noticias Caracol: ¿Por qué dejó el hábito?

Lore Rangel: Principalmente, por temas de salud.

N.C.: ¿Dónde queda esa relación con Dios?

L.R.: Mi relación con Dios está intacta. Dios es parte fundamental en mi vida, es mi raíz, es mi centro, y con todo lo que haga poder dar un mensaje de él.

N.C.: ¿Siguió con la música?

L.R.: Sí, ese hábito me sana, me llena de alegría de esperanza y no pienso perderlo y ha sido motor con este nuevo hábito.

N.C.: ¿Qué piensa del reguetón, un género polémico por el trato que le da a la mujer en las letras?

L.R.: Es un ritmo contagioso pegajoso, una envoltura sabrosa y cualquiera lo puede bailar. El contenido no lo comparto, pero el reguetón me gusta y lo haría con otro contenido.

N.C.:¿Qué haría para que la Iglesia llegue a los jóvenes?

L.R.: Creo que hay que replantear muchas formas como estamos haciendo el apostolado, tenemos que bajar la jerarquía, caminar en una Iglesia horizontal en donde lo importante sea el pobre, sea la mujer y trabajar por ellos.

N.C.: ¿ A dónde quiere llegar?

L.R.: Hay varios proyectos en la música, quiero llevar un mensaje de amor, de valores y ser de luz.

Lore hoy está estudiando música porque quiere ser una artista profesional.