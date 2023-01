Los murales de Fernando Botero: ¿cuántos hizo y dónde están?

‘Escena con jinete’, así se titula el mural que el maestro Fernando Botero pintó hace seis décadas en un muro de lo que fue la sede del Banco Central Hipotecario. Con los años la entidad desapareció, se convirtió en un pasaje comercial y la obra se sumió en el olvido.

Sin embargo, la semana pasada los colombianos fueron testigos de la recuperación y el traslado de esta obra monumental de nueve metros al Museo de Antioquia, custodiado por 23 esculturas donadas por Botero y en su interior ya cuenta con otros 188 trabajos del artista.

Este no es el único mural de Fernando Botero, hay otros dos ubicados en la Iglesia La Misericordia en Pietrasanta, Italia, que representan el cielo y el infierno. Botero se pintó en el infierno en los pies de Satanás, al lado de Hitler, mientras se hundían en el lodo.

María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, habló sobre esta corriente y los murales que ha realizado Fernando Botero, aunque no es su especialidad.

“Murales al fresco hizo tres, dos están en Pietrasanta, en una iglesia donde realizó escenas del cielo y del infierno y este que es muy especial, es de los años sesenta, que remarca la estancia del maestro Botero en Colombia. Era un joven aprendiz, estaba incitando el muralismo en Colombia”, comenta Escobar.

¿Dónde nace esa corriente del muralismo?

“En Antioquia, nace por el maestro Pedro Nel Gómez, él nació en Anorí. Tenía una influencia muy grande de la arquitectura, ingeniería, minería, sus ancestros fueron mineros. Sus murales están en el Museo de Antioquia. El mural de la República es el más célebre de todos”.

¿El arte urbano, grafiteros de nivel como Banksy, se les puede calificar como muralistas?

“Sí, pero en un sentido distinto. Lo suyo no es el tiempo, no es durar, no es la eternidad, es una intención en el tiempo diferente, sucede rápidamente y puede desaparecer rápidamente. El grafito tiene el efecto de estar y no estar”.

El mural ‘Escena con jinete’ podrá ser visto a partir del 29 de noviembre como parte de la celebración de los 140 años del Museo de Antioquia y una forma de renovar el cariño con los museos.