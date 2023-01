“Papá, con Rock al Parque no se meta”: Julio Correal recuerda anécdotas del evento en sus 25 años

El empresario, junto al actor y cantante Mario Duarte, gestaron esta iniciativa en la complicada Colombia de 1995, cuando los permisos eran más fáciles que ahora.

“Claro, como no recordarlo después de reuniones con generales, coroneles con de todo explicándoles que queríamos hacer un festival de tres días, en tres locaciones diferentes, gratuito y ¡de rock! Hoy en día no me dan permiso y en esa Colombia del 95, que era una Colombia complicada, fue muy bonito porque todo el mundo se portó muy bien. Hubo dos invitados internacionales que llamaron: ‘Seguridad social’, de España: ‘Oye, Julio queremos estar en tu festival’; y ‘Fobia’ de México. El primer Rock al Parque fue maravilloso”, dice Correal.