“Por mi condición me cuido mucho, soy una persona en riesgo”: César Mora sobre el COVID-19

César Mora es uno de los artistas más versátiles y queridos en Colombia. Es actor, músico y compositor. Fundó la orquesta el ‘Son del pueblo’, fue también cofundador del Teatro Libre y su voz ha sido protagonista en más de 30 décadas de la cultura reciente del país.

El artista oriundo de Cali habló con María Lucía Fernández sobre su salud, la mala hora de los artistas por la pandemia y su nueva pasión: la cocina.

María Lucía Fernández: ¿Cómo le ha ido en estos meses de encierro y pandemia? ¿Se ha cuidado? Usted es hipertenso…

César Mora: “Soy hipertenso y por mi condición me cuido mucho, soy una persona en riesgo. Llevo una medicación, tengo un médico con el que me comunico diariamente, soy juicioso. En esta pandemia si siento cualquier cosa porque nos volvimos muy paranoicos lo consulto, de resto muy bien, he aprovechado este tiempo: reflexión, lectura, mucha música y he escrito muchas cosas”.

MLF: El sector de los artistas ha sido el más golpeado y las aperturas son estrictas, ¿se puede sobrevivir así, de manera virtual, con poco público y sin aplausos?

CM: “Es imposible, no podemos sobrevivir, es imposible. Un teatro de 600 butacas y no le deja meter sino 200, no dan los puntos de equilibrio, es trágico, una tragicomedia. La valentía de los artistas para querer salir adelante y no dejarse morir es impresionante, por eso estamos implementando las plataformas, pero hay mucho proyecto que se ha cancelado que está detenido. Esperemos que como dice el dicho los últimos seamos os primeros”.

Publicidad

MLF: Tiene una carrera larga y exitosa. ¿Qué le falta por hacer?

CM: “A esta altura del partido de aquí para allá todo es ganancia y yo agradecido con mi manager el milagroso de Buga”.

MLF: Me he enterado que ahora también cocina acompañado de un buen son, ¿por qué?

CM: “Me inventé un hashtag cocinando y gozando, me fascina, cocino bien, no soy el gran chef, experimento. Me tocó parar un tiempo porque me corté un dedo, estoy sin la huella dactilar del índice de la mano izquierda, me está sanando, pero me dicen que la huella la perdí. Estoy haciendo el papeleo para informar que me quedé sin esta huella”.

MLF: Para las nuevas generaciones de actores, ¿cómo lograr ser un grande como usted?

CM: “Creo que es disciplina, una forma de trabajo, no abandonarlo, no acomodarse y respeto por esa profesión”.

Publicidad

MLF: ¿Qué título le pondría a la obra de su vida?

CM: “Mi padre decía: ‘qué vaina no haberle dejado plata, espero haberle dejado respeto por los demás y no vaya a perder la memoria, no se le olvide de dónde viene, para dónde va, para que sepa a dónde quiere llegar y hágalo bien, no se le olvide, las cosas hay que hacerlas bien’. Eso lo tengo aquí, eso resume lo que he intentado hacer en mi vida: hacerlo bien”